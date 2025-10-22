Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que o expediente nas repartições públicas estaduais da administração direta e indireta será facultativo na segunda-feira (27). Conforme o Decreto Estadual nº 4.980, assinado pelo governador Helder Barbalho e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado em 21 de outubro de 2025, as comemorações referentes ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro (terça-feira), serão antecipadas para segunda, data que coincide com o encerramento das festividades do Recírio.

Com a mudança, na terça-feira (28) o expediente será normal em todos os órgãos e entidades estaduais.

O decreto com a decisão prevê que os órgãos e entidades que prestam serviços essenciais organizem escalas para assegurar o atendimento à população. Entre as áreas citadas estão arrecadação, saúde pública e defesa social.

A determinação também alcança os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, que devem estabelecer plantões ou escalas de serviço para que o atendimento não seja afetado durante o ponto facultativo.