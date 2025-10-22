Capa Jornal Amazônia
Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

Com a mudança, na terça-feira (28) o expediente será normal em todos os órgãos e entidades estaduais. (Ricardo Amanajás / Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que o expediente nas repartições públicas estaduais da administração direta e indireta será facultativo na segunda-feira (27). Conforme o Decreto Estadual nº 4.980, assinado pelo governador Helder Barbalho e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado em 21 de outubro de 2025, as comemorações referentes ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro (terça-feira), serão antecipadas para segunda, data que coincide com o encerramento das festividades do Recírio.

Veja mais

image Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará
A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

image Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias
Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

image Governo decreta teletrabalho e suspende férias em setores estratégicos por conta da COP 30
As mudanças já estão publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (27)

Com a mudança, na terça-feira (28) o expediente será normal em todos os órgãos e entidades estaduais.

O decreto com a decisão prevê que os órgãos e entidades que prestam serviços essenciais organizem escalas para assegurar o atendimento à população. Entre as áreas citadas estão arrecadação, saúde pública e defesa social.

  • Arrecadação
  • Saúde pública
  • Defesa social
  • Parques, museus e teatros
  • Espaços de visitação turística

A determinação também alcança os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, que devem estabelecer plantões ou escalas de serviço para que o atendimento não seja afetado durante o ponto facultativo.

 
Palavras-chave

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

oportunidades

Contratação de jovens aprendizes cresce no Pará em 2025, aponta Dieese

Estado lidera na Região Norte com 9,5 mil contratações formais entre janeiro e agosto, segundo estudo do Observatório do Trabalho

22.10.25 10h23

TRABALHO POR APLICATIVO

Belém tem aumento de 42% no número de trabalhadores por aplicativos em 2025;em 3 anos, número dobrou

Crescimento do setor em Belém é ofuscado por aumento da concorrência, queda nos rendimentos e condições de trabalho precárias, com jornadas de até 15 horas diárias.

22.10.25 7h00

orçamento

Haddad diz que cumpriu a meta fiscal em 2024, cumprirá também neste ano e no próximo

Ministro afirmou também que a estimativa de R$ 7 bilhões de corte nas emendas está subestimado

21.10.25 16h48

votação

Moraes pede vista e suspende julgamento sobre desoneração da folha

Até o momento, há três votos para manter a reoneração gradual entre 2025 e 2027. Moraes tem até 90 dias para devolver o processo para julgamento

21.10.25 16h32

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

