Farinha de mandioca volta a subir e pesa no bolso das famílias paraenses, aponta Dieese

O preço do quilo da farinha de mandioca, um dos principais itens da alimentação no Pará, voltou a subir em outubro de 2025. Segundo levantamento do Dieese/PA divulgado nesta segunda-feira (24), o produto foi um dos responsáveis pela alta registrada em metade dos itens da cesta básica comercializada em Belém, que fechou o mês custando R$ 664,31.

O acompanhamento semanal realizado pelo Dieese mostra que o quilo da farinha, vendido em feiras, mercados e supermercados da capital, apresentou trajetória irregular ao longo dos últimos 12 meses. Em outubro do ano passado, o valor médio era de R$ 10,82 — o mesmo registrado em dezembro de 2024. Em 2025, o preço variou entre R$ 10,53 e R$ 11,23, chegando a R$ 10,97 em outubro deste ano.

O aumento mais recente representa alta de 3,30% em relação a setembro, quando o produto custava, em média, R$ 10,62. Nos balanços acumulados do ano (janeiro a outubro) e dos últimos 12 meses, a alta é de 1,39%.

De acordo com o Dieese, o movimento de elevação pode continuar nos próximos meses. Entre os fatores que explicam a pressão sobre os preços estão a oferta restrita de mandioca e problemas climáticos nas regiões produtoras. A estiagem tem reduzido o volume de colheita e dificultado o abastecimento, o que mantém o produto mais caro para o consumidor final.

Preços médios da farinha de mandioca (kg) nos últimos 12 meses

Preços médios:

• Out/25: R$ 10,97

• Set/25: R$ 10,62

• Jan/25: R$ 10,79

• Dez/24: R$ 10,82

• Out/24: R$ 10,82

Variações:

• No mês: 3,30%

• No ano: 1,39%

• Em 12 meses: 1,39%

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia