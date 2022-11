Faltando um mês para o Natal, veja os preços dos chocolates e panetones em Belém

Faltando um mês para o Natal, o comércio de Belém põe em prática programações e estratégias para atrair os consumidores nesta que é considerada a data mais importante para o setor. Entre os produtos mais vendidos no período estão os panetones e chocolates. Porém, pesquisa realizada em Belém pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) mostra que o problema principal continua sendo os preços elevados, bem maiores que os valores praticados no mesmo período do ano passado.

O panetone de frutas cristalizadas de 400g, por exemplo, custava entre R$ 9,99 e R$ 23,99, no final de novembro do ano passado. Neste ano, o menor valor encontrado pelo Dieese foi R$ 13,85 e o maior chega a R$ 29,99. Já os tabletes de chocolate de 90g estavam sendo comercializados por valores que variavam de R$ 4,99 a R$ 7,44, na pesquisa realizada em 2021. A pesquisa deste mostrou que, agora, eles custam entre R$ 5,99 e R$ 8,35.

Porém, o preço dos produtos varia muito conforme o local de compra, da marca, peso e sabor. Segundo o Dieese, as diferenças nos valores de mesmo produto podem chegar a mais de 20%, dependendo do estabelecimento. “Em meio a tudo isso, pesquisar ainda é a melhor defesa contra preços altos”, afirma a entidade.

Veja os preços dos panetones e chocolates na grande Belém neste ano