Exportações do Pará já caíram 28,4% desde janeiro

As exportações do Pará registram uma variação negativa de 28,4% entre janeiro e setembro de 2022 na comparação com o mesmo período de 2021. Já as importações tiveram variação positiva 87,6%% no período.

Enquanto o Pará gastou U$2.075,5 bilhões com importações, o estado arrecadou U$16.9 bilhões com as exportações. No total, o minério de ferro respondeu por 60% das exportações do Pará em 2022, seguido pela alumina (8%), soja (7,5%) e minério de cobre (7,5%).

Na pauta de importações, a liderança fica para os adubos e fertilizantes (2

5%), seguidos pelos óleos combustíveis de petróleo (19%) e elementos químicos inorgânicos (13%).

Os números revertem em parte a tendência de queda nas exportações que havia sido registrada em agosto, quando o volume total de vendas originárias do Pará estava 0,3% menor.

Na ocasião, Cassandra Lobato, do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Pará, lembrou que os números refletem o momento atual do mercado chinês.

O país enfrente medidas restritivas recentes de combate a novos focos de covid-19 na China, o que cria barreiras para o comércio internacional que, aos poucos, estão sendo flexibilizadas.

Além disso, o mercado imobiliário do país asiático vive uma estagnação, com as empresas do setor da construção civil apostando em investimentos cada vez menores no setor de habitação, um dos principais compradores do ferro e alumina paraense.

No último trimestre, o Produto Interno Bruto da China cresceu apenas 0,4%. O impacto para a economia paraense é superlativo: entre janeiro e setembro de 2022 o país respondeu pela compra de 49,9% das exportações do Pará, quase U$8,5 bilhões. Outros países importantes para a pauta exportadora paraense no período foram os Estados Unidos, a Malásia, a Noruega e o Canadá.