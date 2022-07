Parlamentares europeus se encontrarão com comunidades, ONGs e pesquisadores no Pará

Em viagem ao Brasil, uma delegação formada por três parlamentares europeus visitará o Pará com o objetivo de avaliar os impactos das exportações brasileiras à União Europeia sobre o desmatamento, o clima, a biodiversidade e os direitos humanos. No estado, eles devem se reunir com comunidades locais, ONGs e pesquisadores. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo.

Fazem parte da delegação a alemã Anna Cavazzini, vice-presidente da delegação do parlamento europeu para as relações com o Brasil e negociadora do partido Verde sobre o acordo comercial com o Mercosul; o francês Claude Gruffat, membro da delegação para relações com o Mercosul; e a francesa Michèle Rivasi, especialista em saúde ambiental e ponto focal para direitos indígenas no comitê de desenvolvimento do parlamento. Eles fazem parte da aliança ambientalista no Parlamento Europeu

O grupo desembarcou no país na quinta-feira (14) e, nesta sexta-feira, participou de uma reunião com a presença do senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP).

Em entrevista à Folha de São Paulo, eles falaram sobre os objetivos da visita ao território paraense.

"ONGs e representantes dos povos indígenas estão nos alertando. Eles nos pedem para vir e ver. Então aqui estamos para falar com a sociedade civil, políticos e empresas, para então chegar a uma conclusão sobre esse acordo", declarou Claude Gruffat, referindo-se ao acordo comercial com o Mercosul.

No mês de setembro, o parlamento europeu deve votar uma legislação que visa a proibir as importações ligadas a desmatamento, exigindo das empresas importadoras auditorias que garantam a procedência de matérias-primas como carne bovina, soja, óleo de palma, café e madeira. O objetivo é viabilizar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, trazendo garantias de que a facilitação do comércio com o Mercosul não acarretará em aumento do desmate.

Michèle Rivasi afirma que tem pressionado o parlamento pela inclusão da proteção de outros ecossistemas além das florestas, como savanas, pastagens e pântanos. "Caso contrário, a União Europeia continuará a ser cúmplice na destruição de ecossistemas valiosos para a biodiversidade e na luta contra as alterações climáticas”, declarou.

O Centro Internacional de Negócios do Pará (CIN), ligado à Federação das Indústrias do Estado (Fiepa), não foi informado sobre a visita.