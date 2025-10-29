Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Estudo do BNDES e Ministério das Cidades prevê R$ 1,4 bilhão para ampliar sistema de BRT em Belém

Estudo nacional define três novos projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade na capital paraense

O Liberal

O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério das Cidades, definiu projetos para ampliar as redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) na região metropolitana de Belém (PA). Na capital paraense, estão previstos três novos trechos de expansão do sistema de BRT (bus rapid transit), com 22 km de extensão e investimento estimado em R$ 1,4 bilhão.

Segundo o estudo, a implementação desses projetos pode reduzir em cerca de 150 o número de mortes no trânsito até 2054 e evitar a emissão de 49,8 mil toneladas de CO₂ por ano. O ENMU também aponta redução de 20% no custo operacional por viagem em Belém, percentual superior à média nacional, de 11%.

Veja mais

image BRT Metropolitano inaugura nesta sexta-feira e começa a operar no sábado (01/11)
O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que afirmou que se trata de um novo conceito de transporte, de uma oferta de serviços nova e de linhas novas

image Jader Filho celebra entregas em Belém e garante que Pará fará a 'melhor COP de todas'
Ministro das Cidades reforçou o avanço em infraestrutura e saneamento, destacando obras como o BRT Metropolitano e o tratamento de esgoto do Ver-o-Peso

Os benefícios econômicos incluem redução do tempo médio de deslocamento na capital, com impacto estimado de R$ 1,9 bilhão.

Projetos previstos em Belém

Em Belém, os projetos previstos pelo ENMU são a implantação do BRT Centenário, o BRT avenida Júlio César e a expansão do BRT Metropolitano – Expansão Marituba.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o estudo contribui para a formulação de uma política pública de longo prazo voltada à mobilidade sustentável. “O objetivo é melhorar a qualidade de vida com um transporte mais eficaz, menos poluente e mais seguro”, afirmou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que “investir em transporte coletivo limpo é investir nas cidades e nas pessoas, tornando os centros urbanos mais resilientes”.

Panorama nacional do ENMU

O ENMU definiu 187 projetos de ampliação do transporte coletivo nas 21 maiores regiões metropolitanas do país, com investimento total estimado em R$ 430 bilhões.

A distribuição estimada dos recursos inclui: R$ 230 bilhões em metrôs, R$ 31 bilhões em trens, até R$ 105 bilhões em veículos leves sobre trilhos (VLT), até R$ 80 bilhões em BRTs e R$ 3,4 bilhões em corredores exclusivos de ônibus.

Impacto em segurança e clima

A implementação de todos os projetos previstos pelo ENMU pode reduzir cerca de 8 mil mortes em acidentes de trânsito até 2054 nas 21 regiões metropolitanas. Estima-se também a evitação de 3,1 milhões de toneladas de CO₂ por ano, equivalente à absorção de carbono de uma área de floresta amazônica de 6.200 km² — aproximadamente cinco vezes a área do município do Rio de Janeiro.

Outros ganhos apontados pelo estudo incluem redução do custo total da mobilidade urbana em cerca de 10%, maior acesso a empregos, escolas, hospitais e áreas de lazer em menor tempo, e uma redução no tempo médio de deslocamentos com impacto econômico estimado em mais de R$ 200 bilhões.

O estudo integra as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.

A íntegra do estudo está disponível em: bit.ly/ENMUout2025.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

instabilidade

Microsoft informa queda nos sistemas de computação em nuvem

Uma queda no sistema Azure levou ao problemas em outros serviços, segundo a empresa

29.10.25 15h57

carros

Pará amplia incentivos para veículos elétricos e motocicletas de baixa cilindrada

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas

29.10.25 14h54

mobilidade

Estudo do BNDES e Ministério das Cidades prevê R$ 1,4 bilhão para ampliar sistema de BRT em Belém

Estudo nacional define três novos projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade na capital paraense

29.10.25 13h32

Atacadista revela o produto mais vendido no Pará durante campanha

Arroz parboilizado lidera vendas em campanha de aniversário que sorteia compras grátis até 31 de outubro

29.10.25 12h41

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

IMPACTO ECONÔMICO

Pará pode aumentar PIB em R$ 10,7 bilhões em 5 anos e ganhar 52 mil empregos com Margem Equatorial

Segundo cálculos de economista paraense, estado pode arrecadar R$ 850 milhões apenas em impostos por ano com petróleo, caso exploração se concretize

26.10.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda