BRT Metropolitano inaugura nesta sexta-feira e começa a operar no sábado (01/11)

O BRT Metropolitano será inaugurado nesta sexta-feira (31/10) e, no sábado (01/11), o sistema começa a operar efetivamente. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28), pelo governador Helder Barbalho. “Por isso estamos fazendo essa coletiva nesta terça-feira para que, daqui até sábado, quando estaremos iniciando a operação efetivamente, nós possamos ter a oportunidade de comunicar à sociedade, aos usuários, a respeito de como será o procedimento de uso do transporte coletivo da RMB a partir do sistema BRT Metropolitano”, disse.

O governador afirmou que se trata de um novo conceito de transporte, de uma oferta de serviços nova e de linhas novas, "que precisam serem informadas à população para que o usuário do transporte coletivo da região metropolitana possa se ambientar, se acostumar com este novo modelo de serviços que nós estamos implementando a partir de agora".

São 265 ônibus que vão compor as linhas troncais e as linhas alimentadoras. "Destes 265, temos 40 ônibus 100% elétricos que estarão com eletropostos em Ananindeua e Marituba para o abastecimento elétrico destes veículos e teremos 225 ônibus que são 15 vezes menos emissões de gases de efeito estufa. Portanto, um projeto pensando na sustentabilidade para que, com isto, possamos garantir a conciliação da necessidade do transporte coletivo, mas reduzindo as emissões de gases de efeito estufa", detalhou.

O governador Helder acrescentou: "Nós estaremos inaugurando o BRT na próxima sexta-feira, a partir das 9 da manhã. E, a partir de sábado, 8 da manhã, iniciaremos os serviços. Portanto, estaremos fazendo a parte de inauguração dos terminais de Marituba e Ananindeua, vistorias nas passarelas e nas paradas do BRT na programação da sexta-feira. E, no sábado, já teremos os serviços em funcionamento".

Ainda durante a coletiva, o governador destacou que o sistema BRT Metropolitano abrangerá as cidades de Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara, Benevides, Marituba, Ananindeua e Belém, com operação de linhas troncais e alimentadoras que permitirão o deslocamento entre os municípios com uma única passagem.

“As pessoas sairão do seu bairro, pegarão o ônibus alimentador e farão a integração no terminal mais próximo, sem precisar pagar uma segunda passagem até o destino final. Isso representa economia e mais praticidade no dia a dia dos usuários”, explicou Helder Barbalho.

Cartão próprio e pagamento digital

O governador reforçou que o novo sistema contará com um cartão próprio do BRT, diferente do utilizado pelo CETRANSBEL. A compra e recarga do cartão poderão ser feitas nos terminais de integração e nas Estações Cidadania, localizadas em diversos bairros da região metropolitana e em alguns shoppings.

“A partir de sexta-feira, os cartões já estarão disponíveis para aquisição nas Estações Cidadania e nos terminais. O usuário poderá fazer a recarga antecipada e utilizá-lo como ticket digital para acessar os ônibus. Não haverá compra de passagem dentro dos veículos”, destacou.

Segundo o governador, a mudança busca eliminar o uso de dinheiro a bordo e agilizar o embarque. “Os ônibus contam apenas com o motorista, e o acesso será feito exclusivamente com o cartão no leitor eletrônico”, disse Barbalho.

Integração e circulação nos terminais

O modelo de integração prevê que o passageiro faça a troca de veículos dentro dos terminais, sem necessidade de sair da área de circulação interna.

“Quem fizer o transbordo precisa permanecer na área reservada do terminal. Se sair e tentar retornar, perde o direito à passagem única”, alertou o governador.

Helder também detalhou a lógica operacional: ônibus vindos de cidades como Castanhal, Santa Isabel, Benevides e Santa Bárbara farão integração principalmente no Terminal de Marituba, que será estratégico por receber as linhas alimentadoras dessas localidades.

O sistema foi planejado para reduzir o tempo de viagem e oferecer mais conforto. Os ônibus contarão com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade, além de pontos de embarque modernos e integrados.

“Estamos falando de um conceito que transforma o transporte público, com qualidade, rapidez e modernidade. A população vai perceber a diferença no cotidiano”, afirmou o governador.

De acordo com Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o BRT Metropolitano prevê 26 linhas alimentadoras e 10 linhas troncais, com expectativa de atender cerca de 3 milhões de passageiros por mês.

“O objetivo é garantir menos tempo no trânsito, mais economia e um transporte de qualidade. Todos os terminais e veículos foram projetados para oferecer acessibilidade e conforto”, ressaltou o secretário.

Centro de Operações: tecnologia e gestão em tempo real

O novo Centro de Operações do BRT, inaugurado junto ao sistema, será responsável pela gestão tecnológica e monitoramento de toda a frota.

“Essa estrutura representa o que há de mais moderno em tecnologia pública no Estado do Pará”, afirmou Helder Barbalho.

O espaço reunirá ferramentas de acompanhamento em tempo real da operação dos ônibus, integrando dados de tráfego, fluxo de passageiros e segurança.

Com a implementação do BRT Metropolitano, o governo estadual busca modernizar o transporte coletivo, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida de quem se desloca diariamente entre os municípios da Grande Belém.

Serviço:

Inauguração do BRT Metropolitano

Data: sexta-feira (31)

Horário: a partir das 9h