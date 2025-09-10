Castanhal passará a integrar o sistema BRT Metropolitano a partir de outubro

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta quarta-feira (10) a inclusão de Castanhal no sistema BRT Metropolitano, que iniciará suas operações em outubro. A medida representa uma mudança significativa para milhares de moradores da cidade que diariamente precisam se deslocar até a Região Metropolitana de Belém.

Segundo Helder, atualmente quem sai de Castanhal para a capital chega a gastar cerca de R$ 50,00 com transporte. Com o BRT, esse valor será substituído por uma única tarifa de R$ 4,60. O sistema permitirá a integração de passageiros com destinos em Marituba, Ananindeua, Belém, incluindo áreas como o Ver-o-Peso, São Brás e a Universidade Federal do Pará (UFPA).

“Com esta iniciativa, integramos cada vez mais a região, facilitamos o ir e vir das pessoas e reduzimos o custo de vida da população”, destacou o governador.

A implantação do BRT Metropolitano é considerada pelo governo estadual uma oportunidade de promover mais mobilidade, acessibilidade e qualidade no transporte público, ao mesmo tempo em que reduz os custos para os usuários.