Estado libera empréstimos de até R$ 10 mil para empreendedores paraenses

Cerca de dois mil paraenses já foram contemplados pelo Governo do Pará no primeiro semestre de 2023 com o Credcidadão. O benefício estadual é destinado a paraenses que trabalham no mercado formal e informal, e tem o intuito de desenvolver a economia em todas as regiões do estado. Cinquenta milhões de reais ainda estão disponíveis para empréstimo aos microempreendedores interessados.

"O nosso objetivo é dar oportunidade à população e garantir uma melhor qualidade de vida aos nossos microempreendedores. Por isso, o nosso crédito é totalmente desburocratizado. É só preciso apresentar a identidade, CPF e comprovante de residência. O nosso objetivo é alcançar todas as atividades da economia e chegar a todos os 144 municípios do Pará ainda este ano", destacou o diretor-geral do CredCidadão, Brasilino Assunção.

Juros reduzidos são atrativos de modalidade

A juros reduzidos, os empréstimos podem chegar a 10 mil reais. Para quem empresta dois mil reais, por exemplo, o juros cobrado é de meio por cento. Ou seja, ao fim do pagamento, em 18 vezes, o empresário paga apenas R$ 96 reais, o que representa a cobrança de R$ 5,35 mensal.

As atividades mais atendidas no primeiro semestre de 2023 envolvem piscicultura, agricultura familiar, artesanato, trabalho como costureira e venda ambulante.

Crédito ajuda na entressafra do açaí

Em Belém, no bairro Umarizal, a venda de açaí de Aldenor Netto foi impulsionada com a ajuda financeira cedida pelo Credcidadão. Além do empresário, quatro funcionários são favorecidos com o emprego formal.

"O Credcidadão ajudou nosso empreendimento nos mantendo na entressafra, em que o valor do fruto fica mais elevado e era nossa maior preocupação, mantendo também outros gastos do nosso estabelecimento. Temos planos de exportar para outros estados e expandir o ponto de açaí", destacou o empresário paraense.

Confira as linha de créditos especiais

- Batedores de açaí: Pessoas físicas e jurídicas, juros de 0,5% ao mês e limite de crédito até R$ 10 mil, com prazo de até 30 meses e carência de até 2 meses.

- Mototaxistas: Pessoas físicas e jurídicas, juros de até 0,5% ao mês e limite de crédito até RS 10 mil, com um prazo de até 30 meses e carência de 1 mês.

Serviço

Para ter acesso ao programa, os interessados precisam comparecer à Rua dos Mundurucus, nº 3852, bairro Cremação, com documentos oficiais e solicitar o cadastro em horário comercial. Para quem está fora da Região Metropolitana de Belém, pode ligar para o número (91) 3205 7250 ou procurar um dos 12 polos do CredCidadão localizados em todas as regiões do Estado.