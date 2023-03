CredCidadão financia com até R$ 10 mil empreendedores do Pará

Mais de R$ 50 milhões serão disponibilizados pelo Governo do Pará a trabalhadores que buscam empreender no mercado paraense em 2023, por meio do CredCidadão. Ampliado com novas linhas de crédito e juros reduzidos, os empréstimos podem chegar a R$ 10 mil. O fortalecimento das políticas de desenvolvimento é uma das determinações do governador Helder Barbalho e inclui pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Em 2023, vamos criar novas linhas de crédito para integrar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social nos 144 municípios do Pará. Entre as novas linhas, podemos destacar a parceria com a Secretaria de Estado da Mulher (Semu), que vai beneficiar mães solos. Ou seja, as mães que provêm o sustento de famílias. Com essa iniciativa, o Credcidadão deixa de ser apenas uma linha de microcrédito e passa a ser um programa social", destacou o diretor-geral do CredCidadão, Braselino Assunção.

Catadores de resíduos sólidos, egressos do sistema penal, agricultores e empreendedores que trabalham com a bioeconomia também podem ter acesso ao crédito. “Pequenos grupos rurais que trabalham com arranjos produtivos locais, com a plantação de abacaxi, cacau, cupuaçu, entre outras frutas. Estamos engajados na preservação do meio ambiente”, finalizou o titular.

Confira as linhas de créditos especiais:

BATEDORES DE AÇAÍ: Pessoas físicas e jurÍdicas, juros de 0,5% ao mês e limite de crédito até R$ 10 mil, com prazo de até 30 meses e carência de até 2 meses.

MOTOTAXISTAS: Pessoas físicas e jurídicas, juros de até 0,5% ao mês e limite de crédito até RS 10 mil, com um prazo de até 30 meses e carência de 1 mês.

Entrega dos benefícios

Durante a agenda de trabalho em Juruti, no oeste paraense, na última quinta-feira (23), o governador Helder Barbalho entregou 30 benefícios do Programa CredCidadão. Voltado para microempreendedores formais e informais. Agricultores, cozinheiras e artesãos estavam entre os beneficiados.

Eriadila da Silva, 27, trabalha com artesanato há pelo menos dois anos. A moradora de Juruti conta que esperava uma oportunidade para deixar a sua marca mais atrativa no seu município e na internet. “Eu sou muito feliz em ter conseguido esse benefício. Eu vou usar esse dinheiro para comprar material para aumentar minha clientela, minha produção e poder ampliar as minhas vendas”, disse emocionada.

Serviço

Para ter acesso ao programa, o cidadão precisa comparecer à Rua dos Mundurucus, nº 3852, bairro Cremação com documentos oficiais e solicitar o cadastro em horário comercial. Para quem está fora da região metropolitana de Belém pode ligar para o número (91) 3205 7250 ou procurar um dos 12 polos do CredCidadão localizados em todas as regiões do Estado.