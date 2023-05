Alepa autoriza Governo do Pará a obter empréstimos de R$ 3 bilhões

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou por unanimidade os dois pedidos de empréstimos solicitados pelo Governo do Estado do Pará. As operações de crédito que somam mais de R$ 3 bilhões devem ser tomadas junto à instituição financeira nacional.

De acordo com os projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, o primeiro empréstimo será no valor de R$ 1,6 bilhão e será aplicado no Programa Asfalto por todo o Pará visando ampliar a infraestrutura viária com serviços de drenagem e pavimentação asfálticas em áreas urbanas das 12 regiões de integração. Já o segundo empréstimo tem o valor de R$ 1,471 bilhão que será investido em projetos para ampliar a malha rodoviária pavimentada e seus eixos.

Na mensagem enviada aos deputados, o Executivo estadual justifica que ambos os créditos tem suas diretrizes alinhadas com o Plano Plurianual (PPA) e estão em conformidade com as alocações programadas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) de 2023.