BPC: Congresso Nacional aprova nova margem para crédito consignado; veja quanto

Uma comissão mista do Congresso Federal aprovou na última quarta-feira (10) uma Medida Provisória que estabelece as novas diretrizes do Bolsa Família e que também incluiu novos detalhes a respeito do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O documento que já está em vigor ainda precisará ser aprovado por ambas as casas legislativas federais e pode sofrer alterações nos próximos meses.

A principal mudança para os beneficiários do BPC está relacionada à possibilidade de crédito consignado. As novas regras estabelecidas pela MP permitiram que os beneficiários destinem até 30% do benefício a empréstimos e financiamentos e até 5% ao pagamento de despesas relacionadas ao cartão de crédito.

A proposta não altera a porcentagem estabelecida para os outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualmente em 45%. A MP também aprovou um adicional de R$50 para gestantes ou lactantes que recebem o Bolsa Família. A iniciativa prevê um acréscimo de R$18 bilhões ao orçamento do BPC.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)