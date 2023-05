BPC: beneficiários não vão receber o 13º salário em 2023; entenda o motivo

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou na última quinta-feira (4) que irá antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do órgão. O salário extra será pago em duas parcelas, em maio e junho, mas beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não irão receber o pagamento adicional.

Por que beneficiários do BPC não têm direito ao 13º salário?

O BPC é um benefício do INSS pago para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda per capita mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Para receber o auxílio, não é necessário que o cidadão tenha contribuído com o INSS, razão pelo qual o benefício não paga 13º salário.

Além disso, o BPC não é vitalício, podendo ser interrompido a qualquer momento caso os requisitos para sua concessão sejam descumpridos. Por não precisar de contribuição, também não deixa pensão por morte.

BPC recebe aumento a partir de maio

O benefício que é pago mensalmente no valor de um salário mínimo recebeu um aumento neste mês de maio. O acréscimo se deu em razão do aumento do salário mínimo anunciado pelo Governo Federal no dia 1º de maio. A partir deste mês, o BPC passará de R$1302 para R$1320, um acréscimo de R$18.

