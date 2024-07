Especialista explica vantagens do ‘cashback’ para os consumidores

CashBack — tradução do inglês para “dinheiro de volta” — é um recurso oferecido por algumas instituições financeiras e varejistas que disponibilizam uma porcentagem do valor gasto em compras ao consumidor. Esse benefício pode ser aplicado diretamente na fatura do cartão de crédito ou acumulada para ser usada em outras compras.

A quantia a ser devolvida para o consumidor pode variar conforme o tipo de cartão, categoria de compra (por exemplo, supermercados, postos de gasolina, restaurantes), e tipo de programa escolhido.

O planejador financeiro Rafael Carvalho explica que existem programas que apresentam vantagens ao consumidor, no entanto, o retorno depende da maneira como o cliente usa o benefício.

“O sistema de cashback na próxima compra é interessante se o produto ou serviço em questão está na média de preço do mercado e se você tem uma compra recorrente para poder utilizar o cashback. Existem programas de fidelidade de postos de combustível em que um percentual da compra é convertido em crédito que pode ser usado na compra seguinte, então, se o combustível está na média do mercado, será uma boa vantagem utilizar esse programa, pois será uma compra recorrente”, afirma o especialista.

A jornalista Jessica Almeida, de 29 anos, conta que já conseguiu cobrir parte significativa dos custos para a compra de um notebook e um celular com o uso do dinheiro acumulado com o cashback.

“Muitas pessoas pensam que o retorno é pequeno, mas, se somarmos todos os cashbacks de compras do dia a dia, o valor acumulado pode ser bem significativo ao longo do tempo”,destaca.

A consumidora diz que mantém o hábito de verificar o aplicativo do seu banco para garantir as melhores ofertas de cashback para compras do dia a dia. “Utilizo bastante o cashback para serviços de transporte por aplicativo, o que me ajuda a economizar de vez em quando. Não é sempre, mas quando consigo, é uma vantagem bem-vinda.”

Segundo ela, o controle dos valores devolvidos é feito diretamente por meio do aplicativo da sua instituição financeira. “Eu controlo aplicando o dinheiro no "Meu Porquinho", um sistema de investimento oferecido pelo meu banco. Todo o valor que recebo de cashback é transferido automaticamente para essa conta, onde ele rende diariamente. Assim, consigo organizar melhor minhas finanças e ainda fazer o dinheiro trabalhar para mim”, ressalta Almeida.

Rafael Carvalho orienta que os consumidores não devem pensar em um programa de pontos ou cashback como o objetivo final, mas sim uma consequência de um hábito de consumo saudável.

“Um cartão de crédito que você consiga pontuar, e que você consiga isentar a taxa de anuidade sem gerar “ uma pressão para consumir mais“, é uma ótima opção, assim como um programa de cashback que você consiga entender o valor do benefício e consumir o crédito que você tem sem que isso vire também um estímulo para que você gaste esse crédito que, pode até parecer, mas você não recebeu de graça”, aconselha o especialista.

Atualmente, o consumidor pode optar pelas seguintes modalidades de cashback:

Crédito na fatura, quando o valor é deduzido na próxima fatura do cartão; Depósito em conta, quando o valor é depositado diretamente na conta bancária do consumidor; e Acúmulo de pontos, quando o valor é convertido em pontos que podem ser resgatados posteriormente.