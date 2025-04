Empresa de alimentos abre 130 vagas de emprego no Pará

Uma empresa multinacional de alimentos, de origem brasileira, abriu mais de 100 vagas de emprego no Pará. Ao todo, estão sendo ofertadas 132 vagas para profissionais com ensino médio completo, que deverão atuar na linha de produção da empresa. As oportunidades, distribuídas nos municípios de Marabá, Redenção, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Tucumã, são para trabalhar na JBS, que se destaca na produção de alimentos à base de proteína.

Há vagas para as funções de operação geral, operador de produção, faqueiro, desossador e refilador. Na maioria das oportunidades abertas, não é necessária experiência profissional prévia. O regime de contratação das vagas é CLT com os benefícios previstos para a categoria.

Distribuição das vagas

A maior parte dos postos de trabalho abertos pela empresa está no município de Santana do Araguaia, que tem 55 vagas. Em Marabá, são 27 vagas disponíveis e em Redenção, 21. Outras 16 oportunidades foram abertas em Santa Maria das Barreiras e três estão disponíveis em Tucumã.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem encaminhar currículo para o setor de Recursos Humanos da cidade na qual deseja trabalhar.

Veja como se inscrever conforme o município

Santana do Araguaia: vagas.sta@friboi.com.br ou para o Whatsapp (94) 8142-5455.

Marabá: vagas.mrb@friboi.com.br

Redenção: vagas.red@friboi.com.br.

Santa Maria das Barreiras: maria.vargar@friboi.com.br

Tucumã: giovanna.rodrigues@friboi.com.br ou pelo Whatsapp (94) 99254-2354.