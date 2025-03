Emprego formal cresce no Pará com quase 9 mil novas vagas em fevereiro

O mercado de trabalho formal no Pará voltou a registrar saldo positivo em fevereiro de 2025, com a criação de 8.990 novos postos de trabalho, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O resultado representa uma reversão em relação ao desempenho de janeiro, quando o estado teve perdas no número de vagas. Em fevereiro, o Pará figurou entre os 10 estados com melhor desempenho no país, ocupando a 10ª posição no ranking nacional, com 46.705 admissões contra 37.715 desligamentos.

Serviços e comércio puxam crescimento

Todos os setores da economia paraense apresentaram saldos positivos em fevereiro. O destaque ficou com o setor de serviços, responsável por 4.216 vagas formais, seguido pelo comércio, com 2.732 vagas, e pela indústria, que gerou 1.591 postos de trabalho. Também apresentaram saldos positivos os setores da construção (448) e da agropecuária (3).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Emprego com carteira assinada alcança recorde no trimestre até fevereiro, revela IBGE]]

Entre os estados da região Norte, o Pará respondeu por mais de 40% do saldo total de empregos formais gerados em fevereiro. A região como um todo apresentou crescimento, com saldo positivo de 20.766 vagas, resultado de 119.744 admissões e 98.978 desligamentos. O Amazonas (3.303), Tocantins (3.257) e Rondônia (3.146) também se destacaram.

Balanço de janeiro e fevereiro aponta estabilidade

No acumulado dos dois primeiros meses de 2025, o Pará somou 85.758 admissões e 78.575 desligamentos, o que resulta em um saldo positivo de 7.183 empregos com carteira assinada. O número é levemente inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram geradas 7.638 vagas formais.

Mesmo com perdas nos setores de agropecuária (-102) e construção (-1.516), o crescimento nos setores de serviços (4.647), comércio (2.382) e indústria (1.772) sustentou o desempenho positivo do estado no primeiro bimestre.