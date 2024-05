Empresa 100% paraense, Marmobraz recebe prêmio que reconhece contribuição à economia do estado

Na noite desta quinta-feira (23), a empresa Marmobraz recebeu o prêmio J. Dias Paes, a principal premiação do empresariado paraense, promovida pela Associação Comercial do Pará (ACP). O evento, que reuniu figuras ilustres do setor privado e político do estado, ocorreu no salão nobre da ACP.

A empresa paraense, que possui mais de meio século de existência (fundada em 1972), sendo pioneira na extração de mármore e granito na Amazônia, foi representada pelos atuais diretores, os irmãos Isan e Iran Anijar, acompanhados da representante da nova geração, Meg Anijar, que partilharam memórias da empresa, que se entrelaçam com a história econômica e social do estado.

“A história começou com nosso pai, era uma pequena marmoraria que ao longo dos anos foi se modernizando, crescendo e avançando no mix de produtos. Começou com venda de revestimentos, porcelanatos, cerâmicas, pastilhas, depois louças e metais, fomos evoluindo no setor de móveis e na parte de planejados que abrimos agora, então é uma evolução de todo o setor que conseguimos acompanhar muitas vezes liderando o segmento”, disse Isan Anijar.

A presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, e o presidente do Conselho Superior, Lutfala Bitar, discursaram antes da premiação, destacando o importante papel econômico da Marmobraz no Pará, onde fornece materiais para as principais obras públicas e privadas do estado, como Estação das Docas, Aeroporto Internacional Val-de-Cans, Hangar Centro de Convenções, Polo Joalheiro, Mangal das Garças, Parque do Utinga, Assembléia de Deus, Hospital Porto Dias, Hospital Modelo, Shoppings: Castanheira, Pátio Belém, Boulevard e Bosque Grão Pará e muito mais.

“O prêmio J. Dias Paes vem sendo entregue a empresas genuinamente paraenses. A Marmobraz é uma empresa que tem 51 anos trabalhando aqui com muita dedicação e pioneirismo. Eles foram escolhidos pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, o histórico deles fala por si, estão presentes nas principais obras em nosso estado”, disse Bitar.

Isan Anijar, Elisabeth Grunvald e Iran Anijar no evento (Wagner Santana/O Liberal)

Para os diretores reunidos durante a solenidade, a premiação é uma injeção de ânimo para a 3ª geração da família, que começa a envolver-se de maneira mais profunda com os negócios, e para todos os trabalhadores.

“Desejo que possamos perpetuar essa relação de credibilidade, humildade e honestidade com nossos clientes, honrando essa semente plantada pelos nossos pais e que hoje continua muito viva e forte dentro de nossa empresa", disse Iran Anijar durante o recebimento da premiação.

"Esse prêmio é uma injeção de ânimo em todos nossos filhos, colaboradores, registrar que nesse dia a empresa Marmobraz foi homenageada por essa casa tão importante, que levem nosso DNA com amor, o mesmo amor que temos quando vemos nosso produto nas principais obras de Belém e do Pará", disse Iran.

Diante de um salão nobre da ACP lotado e também das fotos de todos os presidentes da associação bicentenária que esteve presente nas principais evoluções da economia paraense, os irmãos prometeram muito mais trabalho para dar a Marmobraz, “no mínimo”, mais 51 anos de vida.