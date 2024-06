Embratur e Google firmam parceria para impulsionar o turismo digital

Para fortalecer a presença digital de micro, pequenas e médias empresas do setor de turismo, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) firmou uma parceria com o Google nesta sexta-feira (13/06), no Rio de Janeiro. A iniciativa visa beneficiar restaurantes, hotéis e agências de viagem com workshops e conteúdos sobre boas práticas para melhorar a competitividade de seus produtos e serviços.

As ações serão divulgadas no site do EmbraturLAB, laboratório de inovação da Embratur, com o objetivo de fomentar o crescimento do turismo brasileiro, a começar pelo Rio de Janeiro. O projeto “Conecte, engaje e dê seus próximos passos com o Google" foi apresentado no Sheraton Hotel, em São Conrado. A parceria prevê workshops com dicas para o uso de ferramentas do Google, como cardápio digital e reserva de mesas direto pelo aplicativo, além da capacitação de empreendedores para melhor recepcionar visitantes estrangeiros, fornecendo informações e menus em diversos idiomas.

Empresários interessados em fortalecer sua presença digital poderão acessar o site do EmbraturLAB para ter acesso a treinamentos e tutoriais. Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail embraturlab@embratur.com.br.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, considera a parceria extremamente positiva. "Embratur e Google estão há um ano fazendo essa parceria e os primeiros resultados começam a aparecer", afirmou. Ele destacou a importância da cooperação não apenas para as grandes empresas, mas também para os pequenos negócios que recebem turistas estrangeiros. "Qualquer turista hoje, quando vai visitar um lugar, primeiro ele visita através da tecnologia, através do seu computador", enfatizou Freixo.

Newton Neto, diretor de parcerias do Google, explicou que a união entre Embratur e Google tem como pilares a promoção internacional dos destinos brasileiros e a capacitação dos pequenos e médios empreendedores para criar uma presença online robusta. "Ter uma presença robusta na internet faz com que pessoas interessadas em visitar destinos, que buscam por um restaurante, um hotel ou um passeio, encontrem esses empreendimentos facilmente no Google Maps e na busca do Google”, disse Neto. Ele acrescentou que a capacitação do setor é fundamental para o crescimento dos negócios.

"A parceria entre Embratur e Google é um passo importante para impulsionar a digitalização das pequenas e médias empresas de turismo no Brasil. Ao fornecer ferramentas, capacitação e visibilidade, essa iniciativa oferece aos empreendedores a oportunidade de expandir seus negócios, alcançar novos mercados e fortalecer a economia local, promovendo um setor mais competitivo e conectado", concluiu Neto.