Embraer e africana Airlink ampliam parceria dentro de programa de suporte para jatos E2

A Embraer e a Airlink, principal companhia aérea da África Austral, assinaram um novo acordo dentro do programa brasileiro que oferece suporte de componentes e rede de serviços (chamado Pool).

Com o novo acordo, o programa atenderá os dez novos jatos Embraer E195-E2 que a Airlink está adquirindo por meio de contratos de leasing com a Azorra.

A Airlink já faz parte do Pool para o suporte de sua frota, composta exclusivamente por aeronaves da fabricante brasileira. Com a inclusão dos novos E2s, o programa irá cobrir um total de 78 aeronaves.

A Airlink é cliente da Embraer desde 2001 e opera voos para 47 destinos em 15 países da África Austral e Oriental, incluindo Madagascar e Ilha de Santa Helena. A companhia também faz fretamentos não comerciais para a Ilha de Ascensão, no Atlântico Sul.