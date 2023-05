Em Ananindeua, funcionários dos Correios fazem paralisação e denunciam condições precárias de prédio

Um total de 35 funcionários dos Correios estão em paralisação no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) da Cidade Nova, em Ananindeua, desde as 7h desta terça-feira (30). Eles reclamam das condições estruturais do local, que sofreu um incêndio em abril do ano passado e até hoje não passou por manutenções, segundo o grupo.

Paralisação Correios

As reclamações dos trabalhadores são inúmeras: piso quebrado, poeira, fuligem do incêndio, climatização inadequada, infiltrações e outros problemas registrados no edifício, que é responsável por atender cerca de metade de Ananindeua, de acordo com os trabalhadores. A reportagem solicitou nota aos Correios e aguarda retorno.

O que o grupo solicita é que haja uma reforma e, enquanto isso, os funcionários sejam transferidos para outro prédio. “São muitos motivos, é uma demanda antiga do ano passado, em abril de 2022 a unidade pegou fogo na parte elétrica e, pela falta de manutenção, os problemas foram aumentando. Está quase para cair na cabeça do trabalhador”, detalha o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Pará (Sincort-PA), Wandré do Carmo. “Queremos a mudança do prédio para a reforma ser iniciada, porque não tem como fazer reforma com pessoal dentro”, continua.

Segundo o representante da categoria, a paralisação foi comunicada previamente à administração, por meio de um documento formal. Antes disso, Wandré afirma que os funcionários já haviam registrado reclamações quanto à estrutura do prédio e, de acordo com ele, existe um documento em que a administração toma ciência de todos esses problemas, que não foram resolvidos.

Por enquanto, a paralisação ocorre apenas nesta terça-feira, e amanhã os 35 profissionais já voltam ao trabalho. Eles fizeram uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e confiam que cabe à instituição fazer, a partir de agora, as devidas cobranças, exigências e determinações à empresa. Por enquanto, portanto, não há indicativo de greve por parte dos funcionários dos Correios.