Economista analisa os efeitos da economia mundial na Amazônia nesta quinta-feira (2), em Belém

O economista Ricardo Amorim, reconhecido nacionalmente pelas suas análises econômicas e tendências globais, ministrará uma palestra em Belém, nesta quinta-feira (2), sobre o cenário global. O tema central do evento é “Brasil, Estados Unidos, China e o Dólar: Perspectivas Econômicas Globais e seus Efeitos na Amazônia como Nova Fronteira Estratégica”. Nesse contexto, Amorim assume a missão de analisar os impactos das transações internacionais e os desdobramentos em relação ao potencial econômico que a Amazônia demonstra.

A palestra acontece no Xperience Connection, que abre as portas com uma conversa voltada ao empresariado local, como explica o sócio-proprietário, Roberto Xerfan. Na modalidade presencial, o ambiente receberá 70 convidados, com ingressos já esgotados nesse formato. Os demais poderão acompanhar a transmissão online, pela plataforma Sympla Streaming, onde também é possível adquirir o ingresso virtual. Embora a palestra comece oficialmente às 20h, os participantes que estarão no novo espaço serão recepcionados a partir das 19h.

A temática abordada ganhou mais destaque após a disparada de tarifas comerciais aplicadas entre os países analisados, como forma de retaliação a divergências políticas ou econômicas. A taxação, apelidada pela mídia como “guerra comercial”, foi encabeçada pelo presidente americano, Donald Trump, com aplicações sobre os produtos brasileiros em 6 de agosto deste ano. O sócio-proprietário do espaço lembra que a escolha do economista para tratar do assunto se deu em meados de junho, o que ele descreve como uma “grande coincidência”.

Além do cenário global, Xerfan também destaca as recentes transformações econômicas e sociais que antecedem a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém de 10 a 21 de novembro deste ano.

Os organizadores do evento enfatizam que o objetivo é unir conhecimento e estrutura para que o público paraense possa ter uma experiência única. “O Xperience nasceu para conectar pessoas, ideias e oportunidades. Trazer Ricardo Amorim para inaugurar essa fase é uma forma de posicionar Belém no mapa dos grandes debates econômicos nacionais”, destaca a direção do espaço.

Entre os patrocinadores da palestra estão Grupo Liberal, MB Capital, Grupo Mônaco e Quadra Engenharia. Para o público presencial, a organização promete um espaço bem equipado, com acessibilidade e conforto, o que inclui estacionamento próprio para 30 carros, climatização e qualidade em recursos como som e audiovisual.