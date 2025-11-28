Pesquisa Ipsos: 64% pretendem gastar mais de R$ 500 na Black Friday 2025
A pesquisa aponta que 82% dos participantes querem aproveitar os valores mais baixos para fazer compras de Natal
Nove em cada dez pessoas planejam fazer compras na Black Friday 2025, conforme apontou uma pesquisa da Ipsos. Deste total, 64% dos participantes indicaram a intenção de gastar mais de R$ 500 no período de ofertas.
Produtos mais desejados na Black Friday
A pesquisa revela os itens preferidos para a data. A lista de produtos que os consumidores desejam adquirir na Black Friday inclui:
- Eletrônicos (67%)
- Beleza e cuidados pessoais (63%)
- Eletrodomésticos (63%)
- Moda e acessórios (58%)
- Cama, mesa e banho (44%)
Um planejamento estratégico também é observado: 82% dos entrevistados visam aproveitar os preços para suas compras de Natal. A maioria, 88%, tem a intenção de comprar em grandes marketplaces, como a Amazon.
Confiança e Antecipação nas Compras
Ainda segundo o levantamento, seis em cada dez pessoas confiam nos descontos oferecidos durante a Black Friday. A antecipação é uma tendência forte, com 81% dos participantes se organizando para fazer suas aquisições antes da data oficial do evento.
A pesquisa da Ipsos foi conduzida entre 12 e 18 de novembro. O estudo envolveu 375 participantes, abrangendo homens e mulheres da classe ABC de diversas regiões do Brasil.
