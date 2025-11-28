Capa Jornal Amazônia
Pesquisa Ipsos: 64% pretendem gastar mais de R$ 500 na Black Friday 2025

A pesquisa aponta que 82% dos participantes querem aproveitar os valores mais baixos para fazer compras de Natal

Redação O Liberal com informações da AE

Nove em cada dez pessoas planejam fazer compras na Black Friday 2025, conforme apontou uma pesquisa da Ipsos. Deste total, 64% dos participantes indicaram a intenção de gastar mais de R$ 500 no período de ofertas.

Produtos mais desejados na Black Friday

A pesquisa revela os itens preferidos para a data. A lista de produtos que os consumidores desejam adquirir na Black Friday inclui:

  • Eletrônicos (67%)
  • Beleza e cuidados pessoais (63%)
  • Eletrodomésticos (63%)
  • Moda e acessórios (58%)
  • Cama, mesa e banho (44%)

Um planejamento estratégico também é observado: 82% dos entrevistados visam aproveitar os preços para suas compras de Natal. A maioria, 88%, tem a intenção de comprar em grandes marketplaces, como a Amazon.

Confiança e Antecipação nas Compras

Ainda segundo o levantamento, seis em cada dez pessoas confiam nos descontos oferecidos durante a Black Friday. A antecipação é uma tendência forte, com 81% dos participantes se organizando para fazer suas aquisições antes da data oficial do evento.

A pesquisa da Ipsos foi conduzida entre 12 e 18 de novembro. O estudo envolveu 375 participantes, abrangendo homens e mulheres da classe ABC de diversas regiões do Brasil.

Palavras-chave

PESQUISA/IPSOS/BLACK FRIDAY 2025
Economia
.
