Banco Carrefour adota Click to Pay e simplifica pagamentos na Black Friday

Novo recurso dispensa digitação de dados e reforça segurança nas compras online

Thaline Silva*
fonte

A principal vantagem do Click to Pay é a praticidade (Divulgação/ Banco Carrefour)

O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, anunciou nesta sexta-feira (28) a integração de seus cartões de crédito à carteira digital Click to Pay, funcionalidade que passa a operar já nesta Black Friday. Com a novidade, a instituição se torna o primeiro banco varejista do país a disponibilizar a tecnologia, que promete agilizar o processo de pagamento e ampliar a segurança nas transações virtuais.

A iniciativa faz parte da estratégia de digitalização da empresa e atende a um dos períodos de maior movimentação no varejo brasileiro. Segundo o banco, a ferramenta reforça o objetivo de colocar o cliente no centro das decisões e oferecer uma jornada de compra mais fluida.

Como funciona o Click to Pay

A principal vantagem do Click to Pay é a praticidade. O consumidor não precisa inserir manualmente os dados do cartão nem efetuar login a cada compra. As informações ficam armazenadas de forma segura na carteira digital, permitindo que o pagamento seja concluído com poucos toques.

A solução utiliza tokenização, tecnologia que substitui os números reais do cartão por códigos criptografados. Esse recurso reduz o risco de fraudes e vazamento de informações, oferecendo maior proteção aos clientes.

“Estamos muito orgulhosos em trazer o Click to Pay ao dia a dia dos nossos clientes a partir desta Black Friday. Sabemos que os investimentos em agilidade e segurança influenciam a nossa conexão com os consumidores e reafirmam o nosso compromisso com as melhores soluções”, afirma Monica Aurelio, gerente de Cartões e Meios de Pagamento do Banco Carrefour.

Como cadastrar o cartão

Para ativar o Click to Pay, o cliente deve seguir as orientações conforme a bandeira do cartão:

Mastercard: o cadastro pode ser feito nos aplicativos dos cartões Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, acessando o ícone “Click to Pay”. A inserção dos dados também pode ser realizada pelo site da Mastercard.

Visa: o usuário deve acessar diretamente o site da bandeira para habilitar a função.

Após o registro, o cartão passa a aparecer como opção automática de pagamento em lojas que oferecem a modalidade.

Sobre o Banco Carrefour

O Banco Carrefour tem como missão ampliar o acesso a serviços financeiros e oferecer produtos que facilitem a vida das famílias brasileiras. A instituição está entre as maiores emissoras de cartões de crédito do país e atua de forma integrada com as operações do Carrefour Varejo, Atacadão e Sam’s Club.

O portfólio inclui crédito, empréstimos, seguros e outros serviços. Mais de 600 colaboradores fazem parte da estrutura, que conta ainda com o apoio de 3 mil profissionais nas áreas de vendas e atendimento. 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

