TRT-8 realiza 6º Leilão Unificado com 116 lotes disponíveis em Belém e Ananindeua

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) promove, na próxima segunda-feira (1º de dezembro), às 9h, o 6º Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. A edição deste ano será realizada em formato híbrido, com participação presencial e on-line, e reúne cerca de 116 lotes, incluindo imóveis, veículos e diversos equipamentos.

A modalidade presencial ocorrerá no Auditório Aloysio da Costa Chaves, localizado na sede do TRT-8, na Travessa Dom Pedro I, nº 746, bairro do Umarizal, em Belém. Já a participação on-line será pelo Portal da Norte Leilões, onde também deve ser realizado o cadastro dos interessados. A inscrição é pessoal, intransferível e precisa ser concluída até 24 horas antes do início do leilão. Quem se cadastrar assume total responsabilidade pelos prazos previstos no edital e pelos lances feitos com seu login e senha.

A condução do leilão ficará a cargo do leiloeiro oficial Sandro de Oliveira. Os lotes serão organizados conforme as varas do trabalho responsáveis por cada processo.

Venda sem garantias

De acordo com o TRT-8, todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, cabendo aos participantes verificar previamente suas condições. O lance inicial corresponde ao valor descrito em cada lote, não sendo aceitos lances inferiores durante a disputa.

Ao final do evento, o leiloeiro poderá receber propostas iguais ou inferiores ao lance mínimo para bens não arrematados, além de propostas de parcelamento. Todas serão encaminhadas para avaliação da juíza diretora da Central de Execução, Amanaci Giannaccini, responsável por decidir sobre eventual homologação, conforme prevê a Resolução nº 64/2019.

As propostas devem ser registradas diretamente no site, conforme os artigos 895, I e II, e §1º, do Código de Processo Civil. A apresentação não suspende o andamento do leilão, e o pagamento à vista tem preferência sobre o parcelado, conforme determina a legislação.

Serviço

6º Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua

Data: 1 de dezembro de 2025

Horário: 9h

Modalidade: Presencial e on-line

Local: Auditório Aloysio da Costa Chaves (TRT-8) e Portal da Norte Leilões

O edital completo e o catálogo de lotes estão disponíveis para consulta.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia