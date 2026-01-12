Capa Jornal Amazônia
Recurso do BC no processo do caso Master será julgado dia 21, diz presidente do TCU

A reunião foi marcada na semana passada, em meio ao desgaste entre BC e TCU por causa da investigação.

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro é dono do Banco Master (Divulgação / Banco Master)

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, disse nesta segunda-feira, 12, que será julgado na quarta-feira, dia 21, o recurso do Banco Central no processo que investiga a liquidação do Banco Master. Segundo Vital do Rêgo, o prazo para o julgamento dos embargos foi acertado com o ministro Jonathan de Jesus, relator do processo.

Mais cedo, o presidente do TCU participou de reunião com Jonathan de Jesus e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, na sede da autoridade monetária, em Brasília.

A reunião foi marcada na semana passada, em meio ao desgaste entre BC e TCU por causa da investigação.

Jesus autorizou em dezembro o início da apuração, com o objetivo de apurar se houve "precipitação" da autoridade monetária ao decretar a liquidação, no dia 18 de novembro.

O relator chegou a pedir explicações do BC. Com base na resposta, auditores do TCU concluíram, preliminarmente, que a autarquia agiu corretamente no processo que levou à liquidação. No sábado, por meio de nota, Jesus afirmou que o posicionamento dos técnicos não se confundia com uma decisão da corte de contas.

Segundo o ministro, foram os próprios auditores do TCU que requisitaram a realização de uma inspeção in loco no BC para ter acesso a documentos sigilosos do caso. Jesus chegou a autorizar a inspeção na segunda-feira, 5, mas voltou atrás na quinta-feira, 8. Ele acolheu o recurso do BC, por isso a realização da inspeção deve ser submetida ao plenário da corte na próxima semana.

