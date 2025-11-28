Censo imobiliário: vendas estão aquecidas e preço do m² em alta na Região Metropolitana de Belém

O mercado imobiliário vertical em Belém e Região Metropolitana (Ananindeua e Marituba) segue expansão, conforme o 30º Censo Imobiliário de Belém relativo ao 3º trimestre de 2025, elaborado pela Brain Inteligência Estratégica para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Pará (Sinduscon-PA). De acordo com o estudo, houve aumento no número de lançamentos, vendas robustas e valorização do metro quadrado em dois dígitos no período de 12 meses.

O Valor Geral de Vendas (VGV) lançado em empreendimentos verticais em Belém praticamente dobrou. Houve uma alta de 51,6% no acumulado de 12 meses encerrados em setembro de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Além disso, o número de unidades verticais lançadas em Belém e na Região Metropolitana demonstra uma retomada consistente. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, a quantidade de novas unidades cresceu 19,2% em Belém em relação ao mesmo intervalo de 2024.

O crescimento foi ainda maior na Região Metropolitana de Belém, atingindo 34% no acumulado de janeiro a setembro de 2025. Em segmentos específicos, como o do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o avanço é ainda mais expressivo.

As vendas também mantêm um ritmo robusto. No acumulado de 12 meses até setembro de 2025, o número de unidades vendidas na capital cresceu 32,3% em relação a setembro de 2022. Na comparação com setembro de 2023, o aumento foi de 18,7%. Entre 2024 e 2025, houve um leve ajuste negativo de 1,9% no volume de vendas. Contudo, isso é interpretado como uma acomodação em um patamar já elevado, após um ciclo de forte expansão do mercado.

Em Belém, as unidades de dois dormitórios continuam a ser o foco principal do mercado, representando quase metade da oferta recente. Produtos compactos e do MCMV também têm participação relevante, porém, os segmentos médio e de luxo também apresentam uma presença consistente, segundo informações divulgadas pelo Sinduscon.

Bairros como São Brás, Coqueiro e Nazaré concentram grande parte dos novos empreendimentos verticais em Belém. A capital ainda é o principal polo de lançamentos, respondendo pela maior fatia das unidades ofertadas na junção com a Região Metropolitana.

Valor do metro quadrado em Belém registra alta expressiva

Para o Sinduscon, a evolução dos preços do metro quadrado em Belém confirma o aquecimento do setor. O valor médio do m² em empreendimentos verticais subiu de R$ 8.341 no 3º trimestre de 2022 para R$ 11.627 no 3º trimestre de 2025. Essa valorização representa um aumento de 39,4% no período total. Apenas na comparação entre o 3º trimestre de 2022 e o 3º trimestre de 2023, a variação foi de 15,6%, mantendo um ritmo de alta firme, mesmo com oscilações pontuais.

O estudo mostra que a alta de preços é generalizada em todas as tipologias. Unidades de um dormitório alcançaram um preço médio de R$ 13.174/m². Imóveis de quatro dormitórios, por sua vez, superaram a faixa de R$ 14 mil/m², consolidando-se no nicho de alto padrão.

Para imóveis de dois e três dormitórios, que atendem à maior parte da demanda familiar, os preços médios estão em torno de R$ 9.128/m² e R$ 11.644/m², respectivamente.

Os tíquetes médios confirmam um mercado mais sofisticado em Belém. O valor médio de um imóvel de três dormitórios se aproxima de R$ 1,4 milhão, e apartamentos de quatro dormitórios superam a faixa de R$ 3,5 milhões. Empreendimentos de luxo e superluxo podem ter tíquetes médios acima de R$ 6 milhões.

Mercado horizontal e de escritórios em consolidação

O Censo também avaliou o mercado residencial horizontal, que inclui casas em condomínio, loteamentos fechados e abertos. Em Belém, 93,9% da oferta lançada já foi vendida, restando apenas 6,1% de disponibilidade. Isso demonstra, segundo o Sinduscon, uma elevada absorção desses produtos. Loteamentos abertos apresentam o maior volume de unidades lançadas. Já casas em condomínio e loteamentos fechados operam com estoques reduzidos e alto índice de vendas.