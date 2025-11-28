Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Censo imobiliário: vendas estão aquecidas e preço do m² em alta na Região Metropolitana de Belém

Valor Geral de Vendas (VGV) lançado em empreendimentos verticais em Belém praticamente dobrou, segundo levantamento

O Liberal
fonte

Para imóveis de dois e três dormitórios, que atendem à maior parte da demanda familiar, os preços médios estão em torno de R$ 9.128/m² e R$ 11.644/m², respectivamente. (Arquivo O Liberal)

O mercado imobiliário vertical em Belém e Região Metropolitana (Ananindeua e Marituba) segue expansão, conforme o 30º Censo Imobiliário de Belém relativo ao 3º trimestre de 2025, elaborado pela Brain Inteligência Estratégica para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Pará (Sinduscon-PA). De acordo com o estudo, houve aumento no número de lançamentos, vendas robustas e valorização do metro quadrado em dois dígitos no período de 12 meses.

O Valor Geral de Vendas (VGV) lançado em empreendimentos verticais em Belém praticamente dobrou. Houve uma alta de 51,6% no acumulado de 12 meses encerrados em setembro de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Além disso, o número de unidades verticais lançadas em Belém e na Região Metropolitana demonstra uma retomada consistente. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, a quantidade de novas unidades cresceu 19,2% em Belém em relação ao mesmo intervalo de 2024.

O crescimento foi ainda maior na Região Metropolitana de Belém, atingindo 34% no acumulado de janeiro a setembro de 2025. Em segmentos específicos, como o do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o avanço é ainda mais expressivo.

As vendas também mantêm um ritmo robusto. No acumulado de 12 meses até setembro de 2025, o número de unidades vendidas na capital cresceu 32,3% em relação a setembro de 2022. Na comparação com setembro de 2023, o aumento foi de 18,7%. Entre 2024 e 2025, houve um leve ajuste negativo de 1,9% no volume de vendas. Contudo, isso é interpretado como uma acomodação em um patamar já elevado, após um ciclo de forte expansão do mercado.

Em Belém, as unidades de dois dormitórios continuam a ser o foco principal do mercado, representando quase metade da oferta recente. Produtos compactos e do MCMV também têm participação relevante, porém, os segmentos médio e de luxo também apresentam uma presença consistente, segundo informações divulgadas pelo Sinduscon. 

Bairros como São Brás, Coqueiro e Nazaré concentram grande parte dos novos empreendimentos verticais em Belém. A capital ainda é o principal polo de lançamentos, respondendo pela maior fatia das unidades ofertadas na junção com a Região Metropolitana.

Valor do metro quadrado em Belém registra alta expressiva

Para o Sinduscon, a evolução dos preços do metro quadrado em Belém confirma o aquecimento do setor. O valor médio do m² em empreendimentos verticais subiu de R$ 8.341 no 3º trimestre de 2022 para R$ 11.627 no 3º trimestre de 2025. Essa valorização representa um aumento de 39,4% no período total. Apenas na comparação entre o 3º trimestre de 2022 e o 3º trimestre de 2023, a variação foi de 15,6%, mantendo um ritmo de alta firme, mesmo com oscilações pontuais.

O estudo mostra que a alta de preços é generalizada em todas as tipologias. Unidades de um dormitório alcançaram um preço médio de R$ 13.174/m². Imóveis de quatro dormitórios, por sua vez, superaram a faixa de R$ 14 mil/m², consolidando-se no nicho de alto padrão.

Para imóveis de dois e três dormitórios, que atendem à maior parte da demanda familiar, os preços médios estão em torno de R$ 9.128/m² e R$ 11.644/m², respectivamente.

Os tíquetes médios confirmam um mercado mais sofisticado em Belém. O valor médio de um imóvel de três dormitórios se aproxima de R$ 1,4 milhão, e apartamentos de quatro dormitórios superam a faixa de R$ 3,5 milhões. Empreendimentos de luxo e superluxo podem ter tíquetes médios acima de R$ 6 milhões. 

Mercado horizontal e de escritórios em consolidação

O Censo também avaliou o mercado residencial horizontal, que inclui casas em condomínio, loteamentos fechados e abertos. Em Belém, 93,9% da oferta lançada já foi vendida, restando apenas 6,1% de disponibilidade. Isso demonstra, segundo o Sinduscon, uma elevada absorção desses produtos. Loteamentos abertos apresentam o maior volume de unidades lançadas. Já casas em condomínio e loteamentos fechados operam com estoques reduzidos e alto índice de vendas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

1 MÊS PARA O NATAL

Preparação para o Natal no comércio de Belém tem preços variados e expectativa de alta nas vendas

Na última semana de novembro, consumidores e lojistas já se preparam para o aumento da demanda de itens natalinos, apesar de alguns preços elevados.

29.11.25 17h00

Avançando

Banco da Amazônia lucra R$ 799,9 milhões e amplia crédito focado em modernização e sustentabilidade

Instituição registra avanço de 19,4% na carteira de crédito, impulsiona “linhas verdes” e reforça papel estratégico na Amazônia Legal em 2025

28.11.25 19h30

Empregos formais

Pará gera novos 2,1 mil postos com carteira assinada em outubro

Segmentos líderes de empregos formais são Serviços, Indústria e Comércio

28.11.25 18h23

reforma tributária

Pará integra articulação nacional por marco legislativo das administrações tributárias

Pelo projeto são estabelecidas diretrizes sobre estrutura, competências e deveres dos órgãos responsáveis pela arrecadação e fiscalização

28.11.25 17h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda