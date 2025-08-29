Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dólar sobe com lei de reciprocidade contra os EUA, fiscal e exterior no foco

Também pesam a alta do dólar e dos rendimentos Treasuries no exterior, à espera do índice PCE de julho nos EUA

Estadão Conteúdo
fonte

Na imagem, dólar norte-americano. (Foto: Freepik)

O dólar sobe nesta sexta-feira (29) em meio à cautela do mercado, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizar processo com base na lei de reciprocidade contra os EUA, diante da falta de diálogo com o governo Trump.

Investidores também repercutem os dados fiscais, com piora do déficit primário em julho, e aguardam o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 ao Congresso.

Também pesam a alta do dólar e dos rendimentos Treasuries no exterior, à espera do índice PCE de julho nos EUA (9h30), que pode influenciar as expectativas sobre corte de juros pelo Federal Reserve.

No câmbio, o dia é marcado também pela formação da taxa Ptax do fim de agosto e a realização de um leilão de linha de rolagem até US$ 1 bilhão (10h30), que pode aliviar a liquidez.

VEJA MAIS 

[[(standard.Article) Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei de Reciprocidade contra os EUA]]

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 66,566 bilhões em julho, acima da mediana das projeções do mercado (R$ 63,250 bilhões) e o pior resultado para o mês desde 2020. Em junho, o saldo negativo foi de R$ 47,091 bilhões. De janeiro a julho de 2025, houve acúmulo de déficit primário de R$ 44,537 bilhões (0,61% do PIB), segundo o Banco Central.

A Camex aplicou direito antidumping definitivo por até 5 anos sobre importações de folhas metálicas de aço carbono da China. Também foi imposto direito antidumping provisório por até 6 meses sobre resinas de polietileno vindas do Canadá e dos Estados Unidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que inclui as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Plano Nacional de Desestatização (PND).

No exterior, o think tank britânico IPPR sugeriu que o Reino Unido implemente novos impostos sobre bancos, incluindo a tributação de juros sobre reservas no Banco da Inglaterra, para ajudar a equilibrar as contas públicas. O IPPR também recomendou que o BOE revise o ritmo do aperto quantitativo.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 7,8% no 1º trimestre fiscal de 2025-26 (abril a junho), acelerando frente aos 7,4% do trimestre anterior e superando a previsão da FactSet, de 6,6%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mercado

dólar
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Investigação

Postos do Pará comentam sobre megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis

Ação da PF e do MP-SP cumpriu mandados em oito estados brasileiros

29.08.25 11h33

economia

Ibovespa ignora queda em NY e acumula ganho de 6,5% na reta final do mês

Ontem, na mesma linha de avanço, o principal indicador da B3 fechou com alta de 1,32%,

29.08.25 11h18

economia

Setor público volta a ter déficit primário em 12 meses até julho, após 2 leituras positivas

O déficit equivale a 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB)

29.08.25 10h38

economia

Dólar sobe com lei de reciprocidade contra os EUA, fiscal e exterior no foco

Também pesam a alta do dólar e dos rendimentos Treasuries no exterior, à espera do índice PCE de julho nos EUA

29.08.25 9h53

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Ao ar livre

Praça Brasil vira point gastronômico em Belém e empreendedores comemoram

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

22.08.25 8h13

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda