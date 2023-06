Dinheiro esquecido: R$7 bilhões continuam 'sem dono' nos bancos

Um total de R$ 7,07 bilhões ainda não foi recuperado por empresas e pessoas físicas em relação aos recursos "esquecidos" em bancos, cooperativas e outras instituições financeiras. As informações foram divulgadas poe meio de um comunicado do Banco Central na última quarta-feira (7). A possibilidade de reaver esse dinheiro está disponível por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR) do BC.

Esses recursos correspondem a valores remanescentes de contas e produtos financeiros que possuem correção monetária. As consultas ao sistema foram liberadas em março, e não há prazo estabelecido para solicitar o resgate.

De acordo com estimativas do Banco Central, aproximadamente 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas possuem quantias "esquecidas" nessas instituições financeiras.

Conforme apurado pelo Banco Central, R$ 3,93 bilhões já foram restituídos. Deste total, R$ 2,94 bilhões foram devolvidos a pessoas físicas, enquanto o restante foi destinado a empresas. Cerca de 4,5 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm direito a receber valores entre R$ 100 e R$ 1 mil, e 787 mil indivíduos possuem quantias superiores a R$ 1 mil.

Para resgatar esses recursos, as pessoas devem acessar o site Valores a Receber (SVR) e clicar no botão "Consulte se tem valores a receber".