Jovem descobre R$ 3 mil em dinheiro esquecido: 'Achei que tivesse uns 10 centavos'

Começou nesta terça-feira (7) o saque de dinheiro esquecido em instituições financeiras, por meio do sistema do Banco Central do Brasil. Muitos beneficiários ficaram decepcionados com os baixos valores, mas Pedro Delforge, de 26 anos, teve uma surpresa agradável ao descobrir que tinha quase R$ 3 mil a resgatar.

"Entrei no sistema por desencargo de consciência. Achei que tivesse uns 10 centavos, mas tinha R$ 3 mil", afirmou o jovem, que vive em Bruxelas, na Bélgica.

Pedro Delforge tomou um susto quando descobriu que tinha quase R$ 3 mil em dinheiro esquecido (Reprodução)

Ele descobriu que o dinheiro estava parado no banco, e acredita que seja de uma poupança que sua mãe fez para ele no Bradesco, mas que esqueceu de cancelar os pagamentos após ele completar 21 anos.

Pedro é um dos 643.105 beneficiários que têm mais de R$ 1 mil a receber, o que representa 1,37% do total mapeado pelo Banco Central. Ele já definiu o que fazer com o dinheiro: "Coloquei em uma conta que irá render 100% do CDI. Também invisto em ações, mas agora não estou comprando, porque a Selic [taxa básica de juros] está muito alta", concluiu o jovem.

Como resgatar dinheiro esquecido

O processo é simples e pode ser feito de forma online, via sistema do Banco Central.

Passo 1: Verifique se você tem valores a receber . Acesse o site https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber e insira seu CPF e data de nascimento. Se houver valores a receber, o sistema irá indicar o próximo passo.

. Acesse o site https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber e insira seu CPF e data de nascimento. Se houver valores a receber, o sistema irá indicar o próximo passo. Passo 2: Acesse o sistema SVR . Após confirmar que há valores a receber, você será encaminhado para o sistema SVR. Caso haja muitos acessos simultâneos, você pode ficar em uma "sala de espera virtual".

. Após confirmar que há valores a receber, você será encaminhado para o sistema SVR. Caso haja muitos acessos simultâneos, você pode ficar em uma "sala de espera virtual". Passo 3: Faça login com a conta gov.br . Para acessar o sistema e solicitar a devolução do dinheiro, é necessário ter uma conta gov.br. Caso não tenha, é possível criar gratuitamente pelo site Acesso ou pelo app gov.br.

. Para acessar o sistema e solicitar a devolução do dinheiro, é necessário ter uma conta gov.br. Caso não tenha, é possível criar gratuitamente pelo site Acesso ou pelo app gov.br. Passo 4: Consulte o valor a receber . Após fazer login, você será encaminhado para a página do valor a receber. Lá, será necessário aceitar o Termo de Ciência para prosseguir.

. Após fazer login, você será encaminhado para a página do valor a receber. Lá, será necessário aceitar o Termo de Ciência para prosseguir. Passo 5: Confirme as informações e solicite a devolução. Na página seguinte, serão exibidas informações sobre o valor a receber e a instituição que deve devolvê-lo. Caso a instituição tenha firmado um termo de adesão com o Banco Central, você poderá solicitar diretamente a devolução via PIX. Caso contrário, será necessário entrar em contato com a instituição para combinar a devolução.

Lembre-se: para receber o dinheiro via PIX, é preciso fornecer uma chave PIX para a devolução. Caso não tenha uma cadastrada, será necessário criá-la antes de fazer a solicitação.

Por fim, é importante destacar que o site www.valoresareceber.bcb.gov.br é o único disponibilizado pelo Banco Central para consulta de valores a receber. Não confie em outras páginas que possam solicitar informações pessoais ou financeiras.