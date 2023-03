Quase 300 mil pessoas tentam sacar 'dinheiro esquecido' em bancos e fila passa de 2 horas

Na manhã desta terça-feira (7), vários usuários foram às redes sociais reclamar do Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central do Brasil, usado para consultar e resgatar dinheiro 'esquecido' em instituições financeiras. Antes mesmo da liberação dos saques, às 10h, a fila para o resgate do dinheiro passava das 280 mil pessoas e o tempo estimado de espera para acesso ao Sistema era de 2 horas.

Em todo o Brasil, R$ 6 bilhões em "dinheiro esquecido" estão à disposição de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. A página para consulta consulta para saber se tem valores a receber está ativa desde o dia 28 de fevereiro.