Dinheiro esquecido: 643 mil têm mais de R$ 1.000 para receber de bancos; veja como consultar

Em todo o Brasil, 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 a receber de instituições financeiras. Outras 4.6 milhões de contas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00 em valores 'esquecidos' nos bancos. Os dados constam no relatório do Banco Central do Brasil sobre dinheiro 'esquecido' em contas bancárias.

No entanto, a maior parcela de beneficiários (29,2 milhões de pessoas, ou 62,55% do total), é de quem tem até R$ 10 a receber. Os números se referem ao total de contas e uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido.

Desde a última terça-feira (28), a consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR) está liberada.

Veja o número de beneficiários por faixa de valores a receber:

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas (bancárias) | 1,37% do total;

643.105 contas (bancárias) | 1,37% do total; entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total;

4.694.862 contas | 10,03% do total; entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total;

12.195.837 contas | 26,05% do total; entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total.

Como consultar

O site do Sistema Valores a Receber é o único que possibilita fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas. A consulta pode ser feita por meio do CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa.

Os saques serão liberados a partir da próxima terça-feira (7). Neste ano, será permitido o saque dos recursos também pelos herdeiros e representantes legais dos falecidos.