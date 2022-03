Dinheiro esquecido: Homem resgata mais de R$ 1,6 milhão no Banco Central com o Valores a Receber

Um homem resgatou mais de R$ 1 milhão que estava esquecido no sistema do Valores a Receber do Banco Central (BC). A informação foi divulgada na terça-feira (29), pelo diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta da instituição, Maurício Moura, durante um seminário no Paraná

VEJA MAIS

O nome do novo milionário não foi divulgado, mas ele é correntista e resgatou R$ 1,6 milhão em cotas de consórcio.

“Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que ela tenha ficado bastante feliz”, disse o diretor do Banco Central.

Segundo as informações da Agência Brasil, cerca de 40% dos brasileiros receberam valores inferiores a R$ 1. Independente da quantia, as instituições financeiras têm obrigação de pagar. É possível optar pela devolução por meio do PIX. Nesta modalidade, os bancos têm até 12 úteis para realizar a transferência.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)