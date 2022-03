Dinheiro esquecido: nascidos entre 1968 e 1983 já podem receber a quantia; veja o calendário

Nesta segunda-feira (14/03), quem nasceu entre 1968 e 1983 - ou criou uma empresa nesse período - pode realizar a consulta para saber se possui dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras, além de poder também solicitar a transferência dessa quantia. Para ter acesso a informação, a pessoa deve ir ao site de Valores a Receber, do Banco Central (BC). Confira como consultar, transferir o dinheiro e ver o calendário de pagamento.

Anteriormente, o sistema do BC só informava se a pessoa teria ou não dinheiro a ser retirado, mas não comunicava a quantia. Mas, agora, o público pode consultar os valores e pedir a transferência, na data que será indicada pelo sistema. Caso o interessado tenha dinheiro a receber e esqueceu esta data, é possível entrar no site no dia da repescagem, que será no sábado (19/03).

Qual o calendário para sacar o dinheiro esquecido no banco?

O calendário considera a data de nascimento ou criação da empresa. Veja:

Nascidos antes de 1968: de 7 a 11 de março (consulta e resgate) e 12 de março (repescagem)

Nascidos entre 1968 e 1983: de 14 a 18 de março (consulta e resgate) e 19 de março (repescagem)

Nascidos após 1983: de 21 a 25 de março (consulta e resgate) e 26 de março (repescagem)

Atenção: Não é possível sacar o valor diretamente nos caixas dos bancos. Estes valores devolvidos fazem parte da primeira fase de pagamentos. A próxima fase está prevista para maio. Na próxima semana, em 21 de março, será a vez dos nascidos após 1983, ou empresas criadas neste período. Quem perder estes prazos não precisa se preocupar, os valores permanecerão nos bancos até que a pessoa solicite o saque.

Como será o pagamento do dinheiro esquecido no banco?

O pagamento do dinheiro esquecido no banco será preferencialmente por PIX. Após acessar o sistema, se o cliente solicitar o resgate sem a chave PIX, a instituição financeira escolhida entrará em contato para realizar a transferência.

Como fazer a consulta para saber se tenho dinheiro esquecido no banco?

Para acessar o site do Valores a Receber, é preciso ter cadastro no sistema do governo federal Gov.Br e que essa conta seja nível prata ou ouro.

Depois, para consultar se possui dinheiro esquecido, basta acessar o site Valores e Receber, do Banco Central, com CPF, no caso das pessoas físicas, ou CNPJ, no caso das empresas,

A página vai informar se há dinheiro ou não para receber. Caso a pessoa tenha valores esquecidos, poderá ver a quantia e solicitar uma data para o saque (anote esta data).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)