Dinheiro esquecido: bancos vão exigir níveis de segurança no cadastro gov.br; veja como fazer

Passou a ser liberado, nesta segunda-feira (14), o sistema Valores a Receber, do Banco Central (BC). O serviço é exclusivo para consultas de recursos esquecidos em bancos e será restituído via PIX. Mas antes de qualquer saque é preciso realizar um cadastro diretamente no site (https://sso.acesso.gov.br) ou via aplicativo (Google Play) e (App Store) e você pode personalizar os níveis de segurança, a partir da comprovação de alguns dados.

A plataforma gov.br tem um recurso para melhorar a segurança e evitar com que qualquer pessoa tenha acesso a esses dados. São três níveis de acesso: bronze, prata e ouro. Os bancos vão exigir os níveis 'prata' e 'ouro' para liberar a verba.

Como funciona o nível Bronze da conta gov.br?

Toda a população com cadastro ativo via plataforma gov.br inicia com o acesso bronze. Ela é considerada de baixa em segurança digital e dá acesso parcial das informações. Para aumentar a segurança é preciso ir até a aba ‘Privacidade/Selos de Confiabilidade’ e organizar os próximos passos.

Como ter nível Prata da conta gov.br?

O usuário pode garantir o acesso ‘Prata’ por meio verificação facial; validação dos dados pessoais via internet banking de um banco credenciado e confirmação de dados - usuário e senha do Sistema de Gestão de Acesso do Ministério do Planejamento (SIGEPE) -, exclusivo para os servidores públicos federal

Como ter o nível Ouro da conta gov.br?

O cidadão pode ter nível 'Ouro', que é o acesso máximo em segurança, após validação facial pela plataforma com a conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral e com o Certificado Digital com ICP-Brasil.

Quando os valores esquecidos no banco vão ser devolvidos?

Os valores serão disponibilizados a partir do dia 7 de março. Neste caso, o banco escolhido fará o contato para realizar o procedimento. Mas antes, será preciso fazer um agendamento desses repasses, todo no site gov.br.

Sobre a plataforma

O Banco Central identificou em torno de 24 milhões de pessoas - físicas e jurídicas - tinham R$ 8 bilhões para receber das instituições financeiras. Em janeiro de 2022, a plataforma Valores a Receber foi lançada, mas ficou suspensa por três semana, devido fluxo de pessoas acessando o sistema.