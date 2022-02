O site do Banco Central (BC) voltou a disponibilizar a consulta para saber se há dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. Desde a meia-noite desta segunda-feira (14), o público pode realizar a pesquisa no Sistema Valores a Receber (SVR) para saber se pode possui algum dinheiro ou não. Veja o passo a passo para saber se tem “dinheiro esquecido” em bancos:

VEJA MAIS

No novo site, a pessoa que possui valores a receber é informada sobre a quantia e, também, pode solicitar a transferência. Para realizar esse procedimento, é necessário informar a data de nascimento ou de criação da empresa (no caso de CNPJ), então será indicada uma data posterior para fazer a transferência.

Como fazer para saber se tem dinheiro esquecido nos bancos?

Entre no site Sistema Valores a Receber, do Banco Central, e clique em Consulte "aqui";

Informe o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa. Clique em "Consultar";

Se tiver valores a receber, o site informará a data e o horário em que é preciso voltar para consultar o valor e pedir o resgate. As datas variam conforme a data de nascimento ou abertura da empresa;

Se não tiver valores a receber, aparecerá a mensagem: "Atualmente você não tem valores a receber". O sistema sugere que o usuário volte a consultar o site a partir do dia 2 de maio.

Como resgatar o dinheiro?

As datas para realização do resgate do “dinheiro esquecido” serão agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa. Confira o calendário abaixo:

Datas de nascimento de pessoas ou criação da empresa

Antes de 1968 - período de consulta e resgate: 7 a 11 de março

Entre 1968 e 1983 - período de consulta e resgate: 14 a 18 de março

Após 1983 - período de consulta e resgate: 21 a 25 de março

Data de repescagem para quem perder a data agendada

Antes de 1968 - 12 de março

Entre 1968 e 1983 - 19 de março

Após 1983 - 26 de março

A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4h às 24h. Se o usuário também perder a repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março. Quem não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, não será afetado e não perderá o valor. A quantia continuará guardada pelas instituições financeiras, esperando a solicitação do resgate.

Como resgatar os valores?

Para realizar o resgate dos valores “esquecidos” nos bancos, a pessoa deve:

De cadastrar no site Gov.br. O cadastro é feito no site ou pelo aplicativo Gov.br;

A conta Gov.br tem três níveis de segurança e acesso: bronze, prata e ouro. Será necessário ter nível prata ou ouro para consultar e solicitar os recursos;

Depois, a pessoa tem que voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data e período informados e usar o próprio login Gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate do saldo existente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)