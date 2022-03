Idosa consulta 'dinheiro esquecido' em banco, descobre só R$ 2,82 e desiste de comprar carro zero

Dona Antônia Campos, de 83 anos, achava que ia receber uma boa quantia do ‘dinheiro esquecido’ em bancos, mas viu os planos de trocar de carro irem por água abaixo ao consultar o valor a receber, nesta segunda-feira (7). Isso porque, a idosa que mora em Natal (RN), descobriu que tinha guardado somente R$ 2,82.

Em entrevista ao G1 Rio Grande do Norte, a idosa contou que o saldo é referente a um consórcio que ela havia iniciado, há muitos anos, mas que tinha parado de pagar. Pelo tempo do investimento, dona Antônia achou que iria receber um valor alto, pois lembrou de um dinheiro, vindo da venda de uma casa, guardado em poupança que tinha na época do governo Collor, mas que foi confiscado pela União.

No entanto, tudo não passou de uma mera ilusão. Agora, os planos da idosa terão que ser adiados. "Fiz tanto plano, disse que ia trocar meu carro, porque o meu é pequeno demais. Gravei o dia para saber logo, mas onde já se viu banco guardar dinheiro de alguém de graça?", perguntou.

Mas dona Antônia não desanimou e afirmou que vai buscar meios de conquistar o grande sonho: um novo carro. Ela contou que prende continuar trabalhando, como fazia antes da pandemia, vendendo bolos, cocadas e até jóias de ouro.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)