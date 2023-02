Dinheiro esquecido: BC reabre nesta terça consulta a valores em bancos; são cerca de R$ 6 bilhões

O Banco Central afirma que cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de R$ 6 bilhões esquecidos em instituições financeiras. A partir das 10h desta terça-feira (28), o BC libera aos cidadãos a consulta ao esse dinheiro esquecido em bancos, sendo possível, inclusive, a verificação de valores de pessoas falecidas. Após 11 meses fechados, os saques ocorrerão a partir de 7 de março.

Como consultar

Para saber se tem valores esquecidos bancos, é preciso fazer a consulta no site Valores a Receber (SVR), administrado pelo BC. O site conta com uma sala de espera virtual, que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa.

Outra novidade é a possibilidade de impressão de telas e de protocolos de solicitação para compartilhamento no Whatsapp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR.

VEJA MAIS

O sistema permite ainda a consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

Fontes de recursos

A nova fase do SVR abrange fontes de recursos esquecidos que não estavam nos lotes do ano passado; contas de pagamento pré ou pós-pagas encerradas; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas; outros recursos disponíveis nas instituições para devolução; contas corrente ou poupança encerradas; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito; recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados; tarifas cobradas indevidamente; e parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente.