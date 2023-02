Moeda virtual oficial: projeto-piloto do real digital começa em março

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta segunda-feira (27) que o projeto-piloto do real digital, futura moeda virtual oficial do Brasil, vai começar em março, e a previsão é que esteja funcionando para o público até o fim de 2024. "O Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo a fazer isso", declarou Campos Neto, durante um evento em Brasília.

De acordo com o presidente do BC, a moeda digital vai ser uma extensão do dinheiro hoje utilizado pelas pessoas. Entre as vantagens em comparação com a moeda física, ele destacou o menor custo de intermediação, maior eficiência, maior inclusão digital e a possibilidade de monetização. O projeto está sendo desenvolvido pelo Banco Central em parceria com diversas instituições.

Campos Neto afirmou também que não será preciso fazer uma nova regulamentação para lançar a moeda digital no país. "Se ela é um depósito tokenizado, ela herda toda a regulação do depósito. Isso significa muito, imagina fazer uma nova regulamentação inteira".

O real digital será emitido pelo BC, como uma extensão da moeda física, com a distribuição ao público intermediada pelos bancos e instituições de pagamento. A custódia ficará no Banco Central.

A moeda poderá ser trocada pelo real tradicional (em notas), e vice-versa. Além disso, a cotação frente a outras moedas também será a mesma;

De acordo com o BC, haverá uma garantia da segurança jurídica, cibernética e de privacidade nas operações.

Ainda pelas informações divulgadas, não será permitido que os bancos emprestem a terceiros esses recursos, como acontece atualmente com o real físico, e depois os devolva aos clientes. Também não haverá remuneração, ou seja, os recursos não terão uma correção automática.