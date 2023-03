Dinheiro esquecido: uma única pessoa resgatou R$ 328 mil no primeiro dia de liberação do sistema

Já imaginou resgatar R$ 328 mil esquecidos em um banco? Foi o que aconteceu com uma única pessoa física na terça-feira (07). O sotudo (ou a sortuda) está entre as 476,5 mil pessoas que têm mais de R$ 1 mil para resgatar. Já uma pessoa jurídica recebeu nessa terça R$ 133 mil.

Só no primeiro dia de resgate de dinheiro esquecido, R$ 62,1 milhões foram retirados por mais de 1 milhão de clientes. Quem conseguiu acessar o sistema do Banco Central (BC) encontrou algumas dificuldades. Nas primeiras horas da manhã, a fila virtual chegou a ter 300 mil pessoas e o tempo de espera ficou em duas horas desta terça. Já à tarde, esse número caiu para 60 mil e o acesso foi em um tempo menor. Já nesta quarta-feira (8), pelo menos até o começo da manhã, o sistema já não apresentou fila de espera.

O pagamento dos valores esquecidos em bancos podem ser resgatados via Pix ou instituição bancária. Pelo menos 1 milhão de pessoas solicitaram o pagamento através do aplicativo.

VEJA MAIS

De acordo com o BC, há R$ 6 bilhões disponíveis para resgate. No total, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas (empresas) têm algo a receber na nova fase do programa.

Para saber se você tem dinheiro esquecido clique aqui.

Como fazer o resgate do dinheiro esquecido?

Acesse o site do Sistema de Valores a Receber (SRV) no período de saque informado na primeira consulta . Caso tenha esquecido as datas, é possível voltar ao sistema na repescagem;

no período de saque informado na . Caso tenha esquecido as datas, é possível voltar ao sistema na repescagem; Faça login na conta Gov.br (nível prata ou ouro) . Caso não tenha conta em alguns dos dois níveis, adiante o cadastro ou aumente o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br ;

. Caso não tenha conta em alguns dos dois níveis, adiante o cadastro ou aumente o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no ou no ; Leia e aceite o termo de responsabilidade;

Verifique o valor a receber , a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber ;

, a que deve devolver o valor e a origem (tipo) do ; Escolha a opção que prefere, entre as indicadas pelo sistema: “Solicitar por aqui”, para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis; ou “Solicitar via instituição”, voltado para usuários que não têm Pix.

Como evitar cair em golpes?

Para evitar cair em fraudes, o Banco Central orienta que:

O único site que você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores , da sua empresa ou de pessoas falecidas é o do Banco Central ( link aqui );

que você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus , da sua ou de é o do ( ); Todos os serviços do Valores a Receber são gratuitos . NÃO faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores;

. faça qualquer tipo de para ter acesso aos valores; O Banco Central NÃO envia links NEM entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais;

envia links entra em contato com você para tratar sobre ou para confirmar seus dados pessoais; Somente a instituição financeira que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar você, e ela NUNCA vai pedir sua senha;

é que pode contatar você, e ela vai pedir sua senha; NÃO clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).