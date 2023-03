Sistema Valores a Receber do BC está funcionando a 'plena carga'

O Banco Central anunciou nesta terça-feira, 7, que o Sistema Valores a Receber (SVR) está funcionando plenamente para atender a todos os cidadãos interessados em recuperar recursos esquecidos no sistema financeiro. Os recursos permanecerão à disposição dos cidadãos pelo tempo que for necessário.

Às 10 horas, o SVR voltou a funcionar e, desde então, uma fila virtual tem se formado com mais de 300 mil pessoas aguardando para acessar seus valores. O BC informou em nota que o SVR organiza automaticamente uma fila e informa ao usuário sua posição e previsão de atendimento, comparando o procedimento com a venda de ingressos para shows.

Com passar do tempo, espera média fica menor

O tempo para os usuários requererem seus recursos tem sido menor que o esperado nas primeiras horas de funcionamento, e o BC está ajustando o cálculo do tempo de espera em fila para refletir a experiência real dos usuários, reduzindo a previsão informada aos cidadãos.

O BC tranquilizou os cidadãos de que os recursos permanecerão à disposição pelo tempo que for necessário e que todos serão atendidos o mais rapidamente possível, sem necessidade de agendamento de horário certo como na primeira fase em 2022. A expectativa é que, passadas as primeiras horas de funcionamento, a demanda e as filas diminuam.