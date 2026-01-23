Dieese: preço da carne bovina encerra 2025 em alta em Belém

O preço da carne bovina no varejo encerrou o ano de 2025 em patamar elevado em Belém, refletindo custos de produção pressionados e a dinâmica das exportações. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), a cesta básica na capital paraense atingiu o valor médio de R$ 666,57 em dezembro. O aumento da carne impacta diretamente o orçamento das famílias, especialmente em um cenário de oscilação na oferta de gado.

Levantamentos semanais realizados pelo órgão apontam que o quilo da carne de primeira — que engloba cortes como coxão mole (chã), cabeça de lombo e paulista — custava, em média, R$ 42,24 no último mês de 2025. Em comparação a novembro de 2025, quando o valor era de R$ 41,73, houve um reajuste de 1,22%. No acumulado de 12 meses, o produto apresenta uma alta de aproximadamente 4% em relação a dezembro de 2024, época em que o quilo era comercializado por R$ 40,63.

Carne de primeira ficou mais cara em dezembro

A trajetória dos preços em 2025 foi marcada por instabilidades. Em janeiro daquele ano, o valor médio chegou a R$ 44,21, recuando nos meses seguintes até voltar a subir no fechamento do segundo semestre. Essa pressão inflacionária no Pará é potencializada por custos logísticos e de distribuição, além da necessidade de recomposição de margens ao longo da cadeia produtiva.

Para o trabalhador que recebe o novo salário mínimo de R$ 1.621, o acesso à proteína animal tornou-se mais restrito. Com uma diária média de R$ 54, o rendimento diário não é suficiente para adquirir sequer dois quilos de carne bovina. O levantamento do Dieese/PA detalha que, para comprar 4,5 kg do produto, o paraense precisou desembolsar R$ 190,08 no mês passado.

Impacto no orçamento das famílias chega a 13% do salário

O comprometimento da renda é um dos pontos mais críticos da análise técnica.

"O cenário de alta nos preços da carne bovina acaba comprometendo de forma significativa o poder de compra dos trabalhadores paraenses. É importante observar que aqueles que têm no salário mínimo sua principal fonte de renda são os mais atingidos por essas variações", afirmou Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA.

Para garantir o consumo mensal estimado de 4,5 kg de carne, o trabalhador precisou dedicar 27 horas e 33 minutos de sua jornada mensal de 220 horas. Isso representa o comprometimento de cerca de 13,54% do salário mínimo vigente apenas com este item. A tendência para 2026 é que os preços sigam pressionados devido aos fatores estruturais do mercado de proteína vermelha.

Raio-X dos preços em Belém

VARIAÇÃO DA CARNE DE PRIMEIRA (kg)

Dezembro/2024 : R$ 40,63

: R$ 40,63 Janeiro/2025 : R$ 44,21

: R$ 44,21 Novembro/2025 : R$ 41,73

: R$ 41,73 Dezembro/2025 : R$ 42,24

: R$ 42,24 Variação no ano: +3,96%

ESFORÇO DE COMPRA

Preço médio do kg : R$ 42,24

: R$ 42,24 Custo para 4,5 kg : R$ 190,08

: R$ 190,08 Tempo de trabalho necessário : 27h33

: 27h33 Percentual do salário mínimo: 13,54%

Fonte: Dieese/PA