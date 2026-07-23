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Defensoria Pública do Pará abre Processo Seletivo de Estágio para nível médio

Programa busca integrar alunos do 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional de Nível Médio

O Liberal

23 de julho de 2026 às 10:49

Todos os professores e alunos das escolas públicas dentro dos bairros atendidos pelo Terpaz poderão participar da seleção para as bolsas

Todos os professores e alunos das escolas públicas dentro dos bairros atendidos pelo Terpaz poderão participar da seleção para as bolsas ( Foto: Advaldo Nobre / Ascom Seduc )

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará (ESDPA/DPE-PA) divulgou o edital n.º 009/2026, abrindo um processo seletivo de estágio não obrigatório de nível médio para o ano de 2026. A oportunidade é destinada a estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, com atuação prevista em Belém.

O programa busca integrar alunos do 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional de Nível Médio. O objetivo é oferecer um estágio de caráter pedagógico, conforme o Convênio de Cooperação n.º 03/2022, firmado entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

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Bolsa

Conforme o edital, o aluno selecionado fará jus à bolsa-estágio mensal no valor de: R$ 486,98, acrescida de auxílio-transporte, conforme regulamentação vigente. O valor do auxílio-transporte será concedido conforme os dias de efetivo estágio, no valor correspondente a dois passes com carteira estudantil de meia passagem praticado no município de Belém. 

A carga horária do estágio será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, a serem cumpridas no período matutino, no horário de 8h às 12h, observada a compatibilidade com o horário escolar do estudante.

Etapas da seleção e inscrição

Os interessados passarão por uma única etapa avaliativa: uma prova discursiva presencial, no formato de redação. Esta etapa tem caráter eliminatório e classificatório, definindo os candidatos aptos a seguir no processo.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 14 de agosto de 2026. Para se candidatar, o estudante deverá preencher corretamente todas as informações solicitadas no formulário disponível no seguinte endereço eletrônico: https://linktr.ee/escoladppa.