Pets Líder inaugura maior loja de Belém na Augusto Montenegro

O Pets Líder inaugurou, nesta quinta-feira (23), a maior loja pet de Belém. Localizada no quilômetro 8 da rodovia Augusto Montenegro, ao lado do Supermercado Líder, a unidade conta com mais de 1.300 metros quadrados de área dedicada ao cuidado e atendimento de animais de estimação. O empreendimento marca a abertura da primeira loja independente da rede na capital paraense.

O novo empreendimento reúne consultório e farmácia veterinária, amplo catálogo de produtos e um centro de banho e tosa com ambientes separados para cães e gatos. A loja conta ainda com área de jardinagem, cafeteria e o espaço Pet Play para interação dos animais. Em breve, o local também ganhará uma estrutura especializada para aquarismo e animais exóticos.

A inauguração consolida a estratégia de expansão do Grupo Líder no setor, alcançando a marca de 15 unidades de pet shop. O sócio-administrador do grupo, Oscar Rodrigues, destaca que a motivação para o investimento vem da paixão da família pelos animais e da busca por oferecer um serviço completo aos clientes.

"Essa é a maior de todas e uma das mais completas de Belém. A gente está muito feliz em fazer isso, porque o foco do Grupo Líder é ter um negócio completo, para o cliente chegar e encontrar tudo", afirmou Oscar Rodrigues.

Oscar Rodrigues, sócio-administrador do Grupo Líder, durante a inauguração da maior loja pet de Belém (Igor Mota / O Liberal)

O empresário reforça o crescimento do setor na região e o impacto na geração de postos de trabalho. O grupo possui 18 mil funcionários no total, sendo mais de 600 dedicados ao segmento pet.

"As pessoas estão dando cada vez mais valor aos animais. Mudou totalmente para melhor e o potencial de crescimento desse setor é cada vez maior", declarou Oscar Rodrigues.

Espaço atende animais silvestres e oferece gastronomia pet

A unidade expande a oferta de cuidados de saúde animal para espécies não convencionais. A estrutura conta com atendimento veterinário especializado e opções de alimentação natural desenvolvidas exclusivamente para os pets.

"Nesta unidade, nós vamos atender, além dos pets convencionais, os não convencionais, como hamsters, aves e silvestres. Nós temos também o espaço Pet Play para eventos e sobremesas voltadas para a alimentação animal, como cookies sem corante e sem conservante", explicou a coordenadora clínica veterinária das unidades Pets Líder, Tatiana Jakubowicz.

Tatiana Jakubowicz, coordenadora clínica veterinária (Igor Mota / O Liberal)

O nutrólogo veterinário José Rocha Neto, responsável pela elaboração do cardápio pet da loja, ressalta a importância de encontrar suporte completo para a saúde dos animais em um único local.

"O Pets Líder vai dar todo o suporte necessário para os pets e agregar muito bem na saúde deles, com toda a facilidade e diversificação de rações e remédios. O local também é acolhedor e conta com um espaço destinado para a adoção de animais resgatados", pontuou José Rocha Neto, que é tutor de seis gatos com deficiência.

José Rocha Neto, nutrólogo veterinário e autor do cardápio dos pets na loja (Igor Mota / O Liberal)

Tutores destacam praticidade e fortalecimento da economia

A facilidade de acesso a produtos específicos na rodovia Augusto Montenegro foi celebrada por moradores da área. A produtora de eventos Byanca Matos, tutora de um cão da raça Golden Retriever, ressalta que a nova loja simplifica a rotina de cuidados.

"Ter um banho e tosa do lado de casa, uma clínica veterinária e um espaço com diversos produtos para o dia a dia é fundamental. Antes, tínhamos que rodar a cidade atrás da ração especial dele. Essa variedade daqui está ótima", disse Byanca Matos.

Byanca Matos, produtora de eventos, tutora de um cão da raça Golden Retriever (Igor Mota / O Liberal)

A relevância do empreendimento para a capital também foi apontada pela pedagoga Alessandra Silva, de 53 anos, administradora do grupo de tutores 'Goldens Belém'.

"Um pet shop dessa magnitude representa mais do que um comércio. Ele atua como um centro de serviços para a saúde e o bem-estar do animal, gera empregos e acaba fortalecendo a economia local", ressaltou Alessandra Silva.

A pedagoga Alessandra Silva, 53, e a veterinária Tatiana Baía, 40, integram o grupo 'Goldens Belém' e compareceram à inauguração da loja (Igor Mota / O Liberal)

A nova unidade também mantém compromisso com a causa animal por meio do projeto Adota Pet, iniciativa voltada a incentivar a adoção responsável e aproximar animais resgatados de novos lares.

Adoção responsável será incentivada no espaço físico da loja (Igor Mota / O Liberal)