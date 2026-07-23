Arrecadação do seguro marítimo no Pará cresce 119% e chega a R$ 10 milhões

Retomada da cobrança do DPEM e renovação da frota impulsionaram o desempenho do setor no primeiro quadrimestre de 2026

A arrecadação do seguro marítimo no Pará alcançou R$ 10 milhões entre janeiro e abril de 2026, alta de 119% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi impulsionado pela retomada da cobrança do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM) e pela renovação da frota, que elevou os valores segurados.

Na Região Norte, o Amazonas arrecadou R$ 12,2 milhões no primeiro quadrimestre deste ano, crescimento de 81% na comparação com os quatro primeiros meses de 2025. Em Rondônia, embora o volume arrecadado tenha sido menor, de R$ 748 mil, a alta percentual chegou a 1.368% no período.

Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o aumento da arrecadação reflete tanto a ampliação da frota de embarcações em circulação quanto a substituição de embarcações antigas por modelos mais modernos, que possuem maior valor de mercado e, consequentemente, demandam coberturas mais elevadas.

"Esse crescimento reflete o incremento da frota brasileira de embarcações, bem como o incremento dos valores segurados diante da renovação ou reposição por embarcações mais modernas", afirmou Carlos Polizio, presidente da Comissão de Cascos Marítimos e Aeronáuticos da FenSeg.

A modalidade oferece proteção contra riscos como avarias, roubos, naufrágios e responsabilidade civil, reduzindo os impactos financeiros para proprietários e operadores de embarcações comerciais e de transporte.

DPEM impulsiona arrecadação e reforça proteção às vítimas

Entre os fatores que contribuíram para o aumento da arrecadação está a retomada da cobrança do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM), restabelecida em 1º de julho de 2024.

O seguro garante indenizações às vítimas de acidentes envolvendo embarcações de pesca, transporte de passageiros e cargas, além de veículos esportivos e motonáuticas. As coberturas incluem despesas médicas, invalidez permanente e morte.

A importância desse tipo de cobertura é reforçada pelos dados da Marinha do Brasil. Em 2025, o país registrou 672 acidentes e fatos da navegação. Somente no primeiro trimestre de 2026, até março, foram contabilizadas 218 notificações em águas brasileiras.

Arrecadação do seguro marítimo

Pará: alta de 119% entre janeiro e abril de 2026, com arrecadação de R$ 10 milhões

Amazonas: crescimento de 81%, totalizando R$ 12,2 milhões

Rondônia: avanço de 1.368%, com arrecadação de R$ 748 mil

Ocorrências de navegação

2025: 672 acidentes e fatos da navegação registrados no Brasil