Arrecadação do seguro marítimo no Pará cresce 119% e chega a R$ 10 milhões

A arrecadação do seguro marítimo no Pará alcançou R$ 10 milhões entre janeiro e abril de 2026, alta de 119% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi impulsionado pela retomada da cobrança do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM) e pela renovação da frota, que elevou os valores segurados.
Na Região Norte, o Amazonas arrecadou R$ 12,2 milhões no primeiro quadrimestre deste ano, crescimento de 81% na comparação com os quatro primeiros meses de 2025. Em Rondônia, embora o volume arrecadado tenha sido menor, de R$ 748 mil, a alta percentual chegou a 1.368% no período.
Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o aumento da arrecadação reflete tanto a ampliação da frota de embarcações em circulação quanto a substituição de embarcações antigas por modelos mais modernos, que possuem maior valor de mercado e, consequentemente, demandam coberturas mais elevadas.
"Esse crescimento reflete o incremento da frota brasileira de embarcações, bem como o incremento dos valores segurados diante da renovação ou reposição por embarcações mais modernas", afirmou Carlos Polizio, presidente da Comissão de Cascos Marítimos e Aeronáuticos da FenSeg.
A modalidade oferece proteção contra riscos como avarias, roubos, naufrágios e responsabilidade civil, reduzindo os impactos financeiros para proprietários e operadores de embarcações comerciais e de transporte.
DPEM impulsiona arrecadação e reforça proteção às vítimas
Entre os fatores que contribuíram para o aumento da arrecadação está a retomada da cobrança do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM), restabelecida em 1º de julho de 2024.
O seguro garante indenizações às vítimas de acidentes envolvendo embarcações de pesca, transporte de passageiros e cargas, além de veículos esportivos e motonáuticas. As coberturas incluem despesas médicas, invalidez permanente e morte.
A importância desse tipo de cobertura é reforçada pelos dados da Marinha do Brasil. Em 2025, o país registrou 672 acidentes e fatos da navegação. Somente no primeiro trimestre de 2026, até março, foram contabilizadas 218 notificações em águas brasileiras.
Arrecadação do seguro marítimo
Pará: alta de 119% entre janeiro e abril de 2026, com arrecadação de R$ 10 milhões
Amazonas: crescimento de 81%, totalizando R$ 12,2 milhões
Rondônia: avanço de 1.368%, com arrecadação de R$ 748 mil
Ocorrências de navegação
2025: 672 acidentes e fatos da navegação registrados no Brasil
2026 (até março): 218 notificações, segundo a Marinha do Brasil