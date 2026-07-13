Ciee reúne 89 vagas de estágio no Pará; oportunidades incluem Ensino Médio e graduação

Interessados podem se cadastrar gratuitamente pela internet ou buscar atendimento presencial em Belém

13 de julho de 2026 às 07:30

Estudantes interessados devem se atentar aos requisitos das vagas ( Foto: Freepik )

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 89 vagas de estágio abertas para estudantes do Pará nesta semana. As oportunidades contemplam alunos do Ensino Médio e de cursos de graduação, como Administração, Contabilidade e Informática.

Os valores das bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro gratuito no Portal CIEE, disponível em Portal CIEE, e manter os dados pessoais atualizados para facilitar o contato em caso de convocação para entrevistas.

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Durante o cadastro, os candidatos também podem incluir informações adicionais, como redação e vídeo de apresentação, para complementar o perfil e aumentar as chances de serem selecionados.

Em Belém, o atendimento presencial do CIEE ocorre no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, Loja 2, no bairro da Cremação. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Vagas disponíveis

Marketing – (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 6140879

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6140879

Turismo – (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte

Carga horária: 14h às 20h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 6123350

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6123350

Administração – (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte

Carga horária: 14h às 20h

Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

Código da OE: 6123335

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6123335

Técnico em Informática – (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 15h

Requisitos: Cursando do 1º ao 5º ano

Código da OE: 6126390

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6126390

Jovem Aprendiz – (Aprendiz)

Cidade: Santa Isabel/PA

Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale transporte

Carga horária: 07h45 às 11h45

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

Código da OE: 6132807

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6132807

Jovem Aprendiz – (Aprendiz)

Cidade: Marabá/PA

Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale transporte

Carga horária: 07h às 11h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

Código da OE: 6122987

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6122987

Jovem Aprendiz – (Aprendiz)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 787,37 + vale transporte

Carga horária: 14h às 18h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano

Código da OE: 6112155

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6112155

Jovem Aprendiz – (Aprendiz)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 761,66 + vale transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

Código da OE: 6123688

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6123688

Ensino Médio – (Estágio)

Cidade: Viseu/PA

Bolsa auxílio: R$ 930,44 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

Código da OE: 6116478

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6116478

Ensino Médio – (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 651,31 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

Código da OE: 6116180

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6116180

Administração – (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 1.200,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09h às 16h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 6136256

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6136256

Administração – (Estágio)

Cidade: Oriximiná/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 16h às 22h

Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

Código da OE: 6113117

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6113117

Ensino Médio – (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 6132086

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6132086

Nutrição – (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio transporte

Carga horária: 11h às 17h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 6131852

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6131852