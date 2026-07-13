Ciee reúne 89 vagas de estágio no Pará; oportunidades incluem Ensino Médio e graduação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 89 vagas de estágio abertas para estudantes do Pará nesta semana. As oportunidades contemplam alunos do Ensino Médio e de cursos de graduação, como Administração, Contabilidade e Informática.
Os valores das bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro gratuito no Portal CIEE, disponível em Portal CIEE, e manter os dados pessoais atualizados para facilitar o contato em caso de convocação para entrevistas.
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Durante o cadastro, os candidatos também podem incluir informações adicionais, como redação e vídeo de apresentação, para complementar o perfil e aumentar as chances de serem selecionados.
Em Belém, o atendimento presencial do CIEE ocorre no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, Loja 2, no bairro da Cremação. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Vagas disponíveis
Marketing – (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 6140879
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6140879
Turismo – (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte
Carga horária: 14h às 20h
Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
Código da OE: 6123350
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6123350
Administração – (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte
Carga horária: 14h às 20h
Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
Código da OE: 6123335
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6123335
Técnico em Informática – (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte
Carga horária: 08h às 15h
Requisitos: Cursando do 1º ao 5º ano
Código da OE: 6126390
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6126390
Jovem Aprendiz – (Aprendiz)
Cidade: Santa Isabel/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale transporte
Carga horária: 07h45 às 11h45
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
Código da OE: 6132807
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6132807
Jovem Aprendiz – (Aprendiz)
Cidade: Marabá/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale transporte
Carga horária: 07h às 11h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
Código da OE: 6122987
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6122987
Jovem Aprendiz – (Aprendiz)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 787,37 + vale transporte
Carga horária: 14h às 18h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6112155
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6112155
Jovem Aprendiz – (Aprendiz)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,66 + vale transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
Código da OE: 6123688
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6123688
Ensino Médio – (Estágio)
Cidade: Viseu/PA
Bolsa auxílio: R$ 930,44 + auxílio transporte
Carga horária: 08h às 14h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
Código da OE: 6116478
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6116478
Ensino Médio – (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 651,31 + auxílio transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
Código da OE: 6116180
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6116180
Administração – (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 1.200,00 + auxílio transporte
Carga horária: 09h às 16h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 6136256
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6136256
Administração – (Estágio)
Cidade: Oriximiná/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
Carga horária: 16h às 22h
Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
Código da OE: 6113117
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6113117
Ensino Médio – (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
Carga horária: 08h às 14h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 6132086
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6132086
Nutrição – (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio transporte
Carga horária: 11h às 17h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 6131852
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6131852
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia