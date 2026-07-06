Ciee abre vagas de estágio e Jovem Aprendiz no Pará; veja como se inscrever

Estudantes que buscam uma oportunidade de estágio ou aprendizagem no Pará podem concorrer a vagas abertas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém, Santa Isabel, Marabá e Santarém, contemplando estudantes do ensino médio, técnico e superior.

As bolsas-auxílio variam de R$ 500 a R$ 1.000 para as vagas de estágio, além de auxílio-transporte. Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para estudantes de Administração, Turismo, Nutrição e Técnico em Informática, com requisitos que variam conforme o curso e o semestre em andamento.

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Também há vagas para o programa Jovem Aprendiz em Santa Isabel, Marabá e Santarém. As bolsas chegam a R$ 787,37, além de vale-transporte. As oportunidades são destinadas a estudantes que estejam cursando o ensino médio, conforme os critérios estabelecidos para cada vaga.

Os interessados devem acessar o portal do Ciee e consultar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio) informado em cada anúncio. Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento, no telefone 3003-2433.

Turismo (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 14h às 20h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6123350

Nutrição (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 11h às 17h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 6131852

Administração (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 14h às 20h

• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

• Código da OE: 6123335

Técnico em Informática (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 8h às 15h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º ano

• Código da OE: 6126390

Jovem Aprendiz (Aprendiz)

• Cidade: Santa Isabel/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte

• Carga horária: 7h45 às 11h45

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 6132807

Jovem Aprendiz (Aprendiz)

• Cidade: Marabá/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte

• Carga horária: 7h às 11h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 6122987

Jovem Aprendiz (Aprendiz)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa-auxílio: R$ 787,37 + vale-transporte

• Carga horária: 14h às 18h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano

• Código da OE: 6112155

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia