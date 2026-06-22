Ciee abre vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 950; veja as oportunidades

Estudantes que buscam uma oportunidade de estágio ou aprendizagem no Pará podem concorrer a vagas abertas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém, Santarém e Marabá e contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduações em diversas áreas.

As bolsas-auxílio variam de R$ 500 a R$ 950, além de auxílio-transporte ou vale-transporte, dependendo da vaga. Entre as oportunidades com maior remuneração estão as destinadas a estudantes do ensino médio em Belém, com bolsa de R$ 950, e as vagas para os cursos de Administração e Nutrição em Marabá, que oferecem R$ 900 mensais.

VEJA MAIS

Há vagas para estudantes de Administração, Nutrição, Farmácia, Ciências Contábeis, Turismo, Engenharia de Produção, Letras e Técnico em Segurança do Trabalho, além de oportunidades de estágio e aprendizagem para alunos do ensino médio. Os requisitos variam conforme a vaga, incluindo semestre, período ou ano escolar exigido para participação no processo seletivo.

Os interessados devem acessar o portal do Ciee e consultar as oportunidades utilizando o código da OE (Oportunidade de Estágio) informado em cada anúncio. Mais informações também podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento da instituição, pelo telefone 3003-2433.

Ensino Médio (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 950,00 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano

Código da OE: 6118420

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118420

Ensino Médio (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07h às 12h

Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

Código da OE: 6112773

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6112773

Ensino Médio (Aprendiz)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano

Código da OE: 6118988

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118988

Ensino Médio (Aprendiz)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano

Código da OE: 6118420

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118420

Farmácia (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 6077685

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077685

Ciências Contábeis (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 810,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

Código da OE: 6070583

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6070583

Farmácia (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

Código da OE: 6099290

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6099290

Turismo (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 12h às 18h

Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

Código da OE: 6096569

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6096569

Engenharia de Produção (Estágio)

Cidade: Belém/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 10h às 16h30

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 6069837

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837

Letras (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 09h às 16h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 6094453

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6094453

Nutrição (Estágio)

Cidade: Marabá/PA

Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 13h

Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre

Código da OE: 6078224

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6078224

Farmácia (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

Código da OE: 6099290

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6099290

Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

Código da OE: 6084079

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6084079

Administração (Estágio)

Cidade: Marabá/PA

Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 10h às 16h

Requisitos: Cursando do 2º ao 7º período

Código da OE: 6077565

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077565

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia