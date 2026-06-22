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Ciee abre vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 950; veja as oportunidades

Seleção reúne vagas de estágio e aprendizagem para estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação

Thaline Silva*
fonte

Candidatos podem buscar atendimento presencial no Edifício Síntese 21, na avenida Conselheiro Furtado, na Cremação, em Belém (Reprodução/Freepik)

Estudantes que buscam uma oportunidade de estágio ou aprendizagem no Pará podem concorrer a vagas abertas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém, Santarém e Marabá e contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduações em diversas áreas.

As bolsas-auxílio variam de R$ 500 a R$ 950, além de auxílio-transporte ou vale-transporte, dependendo da vaga. Entre as oportunidades com maior remuneração estão as destinadas a estudantes do ensino médio em Belém, com bolsa de R$ 950, e as vagas para os cursos de Administração e Nutrição em Marabá, que oferecem R$ 900 mensais.

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Atendimento presencial do CIEE em Belém ocorre no Edifício Síntese 21, na Av. Conselheiro Furtado, na Cremação

Há vagas para estudantes de Administração, Nutrição, Farmácia, Ciências Contábeis, Turismo, Engenharia de Produção, Letras e Técnico em Segurança do Trabalho, além de oportunidades de estágio e aprendizagem para alunos do ensino médio. Os requisitos variam conforme a vaga, incluindo semestre, período ou ano escolar exigido para participação no processo seletivo.

Os interessados devem acessar o portal do Ciee e consultar as oportunidades utilizando o código da OE (Oportunidade de Estágio) informado em cada anúncio. Mais informações também podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento da instituição, pelo telefone 3003-2433.

Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 950,00 + auxílio-transporte
Carga horária: A combinar
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6118420
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118420

Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 07h às 12h
Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
Código da OE: 6112773
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6112773

Ensino Médio (Aprendiz)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6118988
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118988

Ensino Médio (Aprendiz)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6118420
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118420

Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
Código da OE: 6077685
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077685

Ciências Contábeis (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 810,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
Código da OE: 6070583
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6070583

Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
Código da OE: 6099290
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6099290

Turismo (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 12h às 18h
Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
Código da OE: 6096569
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6096569

Engenharia de Produção (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 10h às 16h30
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 6069837
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837

Letras (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 09h às 16h
Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
Código da OE: 6094453
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6094453

Nutrição (Estágio)
Cidade: Marabá/PA
Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
Código da OE: 6078224
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6078224

Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
Código da OE: 6099290
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6099290

Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 14h
Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
Código da OE: 6084079
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6084079

Administração (Estágio)
Cidade: Marabá/PA
Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 10h às 16h
Requisitos: Cursando do 2º ao 7º período
Código da OE: 6077565
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077565

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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VAGAS CIEE

estágio
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