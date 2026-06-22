Ciee abre vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 950; veja as oportunidades
Seleção reúne vagas de estágio e aprendizagem para estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação
Estudantes que buscam uma oportunidade de estágio ou aprendizagem no Pará podem concorrer a vagas abertas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém, Santarém e Marabá e contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduações em diversas áreas.
As bolsas-auxílio variam de R$ 500 a R$ 950, além de auxílio-transporte ou vale-transporte, dependendo da vaga. Entre as oportunidades com maior remuneração estão as destinadas a estudantes do ensino médio em Belém, com bolsa de R$ 950, e as vagas para os cursos de Administração e Nutrição em Marabá, que oferecem R$ 900 mensais.
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Há vagas para estudantes de Administração, Nutrição, Farmácia, Ciências Contábeis, Turismo, Engenharia de Produção, Letras e Técnico em Segurança do Trabalho, além de oportunidades de estágio e aprendizagem para alunos do ensino médio. Os requisitos variam conforme a vaga, incluindo semestre, período ou ano escolar exigido para participação no processo seletivo.
Os interessados devem acessar o portal do Ciee e consultar as oportunidades utilizando o código da OE (Oportunidade de Estágio) informado em cada anúncio. Mais informações também podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento da instituição, pelo telefone 3003-2433.
Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 950,00 + auxílio-transporte
Carga horária: A combinar
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6118420
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118420
Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 07h às 12h
Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
Código da OE: 6112773
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6112773
Ensino Médio (Aprendiz)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6118988
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118988
Ensino Médio (Aprendiz)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 761,55 + vale-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
Código da OE: 6118420
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6118420
Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 12h
Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
Código da OE: 6077685
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077685
Ciências Contábeis (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 810,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
Código da OE: 6070583
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6070583
Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
Código da OE: 6099290
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6099290
Turismo (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 12h às 18h
Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
Código da OE: 6096569
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6096569
Engenharia de Produção (Estágio)
Cidade: Belém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 10h às 16h30
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 6069837
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837
Letras (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 09h às 16h
Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
Código da OE: 6094453
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6094453
Nutrição (Estágio)
Cidade: Marabá/PA
Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
Código da OE: 6078224
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6078224
Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
Código da OE: 6099290
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6099290
Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 08h às 14h
Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
Código da OE: 6084079
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6084079
Administração (Estágio)
Cidade: Marabá/PA
Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 10h às 16h
Requisitos: Cursando do 2º ao 7º período
Código da OE: 6077565
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077565
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
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