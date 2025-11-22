Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

De R$ 120 a R$ 160: preço da castanha-do-pará segue alto no Ver-o-Peso devido a clima e safra

Vendedores esperam manutenção do valor até o final do ano, com a expectativa de que o preço só diminua na próxima safra.

Jéssica Nascimento

O Complexo do Ver-O-Peso, em Belém, continua com o preço elevado da castanha-do-pará, que varia entre R$ 120 e R$ 160 o quilo. Em agosto, o produto já ultrapassava os R$ 170 no mercado. O alto custo tem sido uma constante ao longo de 2025, principalmente após a falta de chuva e a baixa produtividade da safra, que, segundo vendedores ouvidos pelo Grupo Liberal, impactaram diretamente no fornecimento do fruto. A expectativa é que o preço não sofra grandes variações até o final do ano.

image (Foto: Wagner Santana)

Clima desfavorável e safra escassa explicam a alta

Em entrevista à reportagem, Denize Almeida, vendedora de castanha-do-pará no Ver-O-Peso, explica que a alta dos preços se deve principalmente à falta de uma boa safra este ano.

image (Foto: Wagner Santana)

“O começo da castanha começa agora em janeiro até junho. Depois disso, o preço começa a subir. Neste ano, a castanha ficou mais cara por não ter tido safra, não deu castanha, não choveu. Tudo é clima", comenta Denize.

A castanha-do-pará, um dos produtos mais emblemáticos da região, não é colhida manualmente, mas sim aguardando cair das árvores.

“Ela não é colhida, ela tem que cair da árvore para poder ser coletada", explica a vendedora, destacando a dificuldade da produção este ano, o que impactou diretamente o preço.

Apesar do custo elevado, as vendas se mantêm estáveis, principalmente devido à presença de turistas. “Mesmo com o preço alto, eles estão levando, porque se aqui no Pará está esse valor, em outros lugares o preço é mais caro”, observa Denize, que acredita que a demanda de turistas nacionais tem ajudado a manter as vendas.

image Denize Almeida. (Foto: Wagner Santana)

Venda estabilizada, mas a expectativa de queda fica para 2026

João Batista Lopes, outro vendedor do Ver-O-Peso, compartilha uma visão semelhante. Ele confirma que, apesar de o preço se manter alto, a venda para clientes locais tem sido constante.

image João Batista Lopes. (Foto: Wagner Santana)

“Estamos vendendo mais para clientes daqui mesmo. Atendemos muito as casas de grão e as casas de bolo, que estão abastecendo os serviços durante a COP 30”, explica.

Batista também acredita que, com a aproximação da nova safra, o preço pode baixar. “Estamos esperando a safra do ano que vem para ver se o preço vai baixar ou não. Até lá, a tendência é de que se mantenha como está”, afirma. Segundo ele, outubro foi o mês com maior movimentação de vendas, e em novembro a procura tem sido um pouco menor.

image (Foto: Wagner Santana)

Apesar da alta, a presença de turistas durante a COP 30 tem ajudado as vendas a se manterem. Denize Almeida destaca que as vendas durante o evento internacional têm sido melhores do que em datas tradicionais como o Círio de Nazaré. 

“As vendas durante a COP 30 estão melhores do que durante o Círio. Isso porque é mais turista nacional comprando”, observa, destacando que o movimento de turistas no Ver-O-Peso tem sido favorável para o comércio local.

A expectativa de ambos os vendedores é que o preço da castanha-do-pará permaneça inalterado até o final do ano, com a esperança de que a nova safra em 2026 traga preços mais acessíveis para os consumidores.





 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

castanha-do-pará

preço da castanha
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Preço farinha

Farinha de mandioca volta a subir e pesa no bolso das famílias paraenses, aponta Dieese

O aumento mais recente representa alta de 3,30% em relação a setembro

24.11.25 13h12

PEDIDO

Defesa de Daniel Vorcaro aciona STJ com pedido de habeas corpus para banqueiro

Segundo a defesa, ele não fugiu e sim tinha a intenção de viajar para Dubai para fechar um negócio.

24.11.25 13h03

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

imposto de renda

Restituição do IR: veja se você é um dos quase 5 mil paraenses contemplados no novo lote

No Pará, contribuintes irão receber valores que somam R$ 8.238.589,79

23.11.25 9h45

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

CARREIRAS

Pará deve gerar 12 mil empregos na indústria até 2027; saiba como se preparar

Indústria paraense vive fase de transformação e aposta em cursos voltados à inteligência artificial, automação e sustentabilidade; Senai e Fiepa ampliam programas de qualificação para preparar mão de obra diante do cenário.

17.11.25 8h30

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

PRESO

Dono do Master tentou fugir para exterior em jatinho e foi preso pela PF no aeroporto

A suspeita é que a informação do mandado de prisão já tinha vazado para Daniel Borcaro, dono do Banco Master

18.11.25 8h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda