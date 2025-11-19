Com alta de 32% na oferta de voos, Aeroporto de Belém prevê 72 mil passageiros durante feriadão

O Aeroporto Internacional de Belém (Júlio Cezar Ribeiro – Val-de-Cans) deve receber mais de 72 mil passageiros entre segunda-feira (19) e sábado (23). A estimativa, divulgada pela Norte da Amazônia Airports (NOA), considera embarques, desembarques e conexões, distribuídos em 534 voos comerciais domésticos e internacionais. Segundo a concessionária, o fluxo também reflete o movimento durante o feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), e a chegada de visitantes atraídos pela realização da 30ª Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense.

No mesmo período do ano passado, durante o feriado da Consciência Negra, o Aeroporto de Belém registrou 53 mil viajantes em 403 voos. Ou seja, a previsão é de aumento em 36% na movimentação de passageiros e 32% na oferta de voos.

Para atender à demanda extra, motivada pelo feriado e pela conferência climática, as companhias Azul e GOL programaram 131 voos adicionais. As rotas incluem São Paulo–Congonhas, São Paulo–Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro–Galeão, Brasília, Fortaleza, Salvador, Santarém, Macapá, Manaus e Paramaribo, no Suriname.

“Com a inauguração das obras de requalificação de nosso aeroporto, podemos dizer que Belém agora ostenta um terminal mais moderno, eficiente e confortável, preparado não apenas para receber os participantes da COP 30, mas também para garantir um legado para os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região Norte”, declarou Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA.