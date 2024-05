Crescimento turístico de Salinópolis impulsiona economia e valoriza imóveis

Salinópolis, localizada na costa atlântica do Pará, está rapidamente se consolidando como um dos maiores polos turísticos do Brasil, atraindo milhares de visitantes, especialmente durante o verão paraense, que vai de junho a dezembro. O principal foco de desenvolvimento é a praia do Atalaia e seus arredores, que têm experimentado um crescimento significativo após a chegada do consórcio GAV e do maior parque aquático do Norte do Brasil, o Aqualand.

José Augusto Costa, corretor de imóveis com mais de dez anos de experiência, destaca a transformação que a presença da GAV trouxe para a região. Segundo ele, as torres e os condomínios de luxo construídos pelo consórcio elevaram a valorização imobiliária no Atalaia, atraindo mais investimentos. “Salinas possui a maior rede hoteleira do estado, suficiente para abrigar 50 mil hóspedes. Temos o maior parque aquático do Norte do Brasil e, em breve, teremos novos resorts com heliporto e cassinos. Vamos bombar!”, prevê.

Marcelo Botelho, empresário do ramo imobiliário, também enxerga um futuro promissor para Salinópolis. Ele aponta que a pandemia trouxe uma mudança significativa no comportamento das pessoas, que agora buscam conciliar trabalho com um maior espaço para qualidade de vida. “Salinópolis é hoje o principal foco dos investimentos turísticos do estado a nível privado. Seja por sua localização estratégica na costa atlântica, seja por ser o destino querido dos que estão tendo crescimento econômico no estado ou mesmo pelas notícias de futuro da exploração do petróleo e cassinos", diz.

"Todavia, esse crescimento econômico do município, principalmente no ramo imobiliário e de obras públicas, precisa estar acompanhado com o resgate de sua história e cultura, e a proteção ambiental das belezas de nossa cidade. Turismo e meio ambiente precisam andar lado a lado, turistas não aceitam uma cidade que não preserva sua história, cultura e o meio ambiente. Além disso, o município precisa criar oportunidades de empregos não somente para os que chegam à cidade, mas também para os filhos e moradores que precisam acompanhar este movimento de igual para igual”, complementa Marcelo.

Outro importante ator no cenário turístico de Salinópolis é o Grupo Aqualand, responsável por resorts e o maior parque aquático do Norte do País. A presença do grupo trouxe um horizonte de excelente perspectiva para a cidade, incrementando ainda mais sua infraestrutura turística e atraindo um público diversificado.

"O desenvolvimento acelerado de Salinópolis não só reflete um crescimento econômico significativo, mas também a ambição de se tornar uma referência turística no Brasil, aproveitando sua localização privilegiada e a crescente infraestrutura de alta qualidade. Contudo, é imperativo que este progresso ocorra de maneira sustentável, respeitando e valorizando o patrimônio histórico, cultural e ambiental da região, e criando oportunidades equitativas para todos os seus habitantes”, diz Marcelo.